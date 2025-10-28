Thị trường tiền số hôm nay, 27-10: Điều gì xảy ra nếu Bitcoin mất mốc 109.000 USD?

Tối 27-10, thị trường tiền số ghi nhận đà tăng nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 1%, lên 114.790 USD.

Các đồng tiền khác cũng khởi sắc, như Ethereum (ETH) tăng hơn 1%, đạt 4.137 USD; BNB tăng hơn 1,5%, lên 1.150 USD. Ngược lại, XRP giảm hơn 1% còn 2,6 USD, và Solana (SOL) giảm nhẹ 0,3%, còn 198 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin mở đầu tuần cuối tháng 10 với đà phục hồi mạnh, trở lại vùng 114.500 USD sau khi giảm sâu hồi giữa tháng.