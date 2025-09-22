Thị trường tiền số hôm nay, 22-9: Lộ diện nhiều doanh nghiệp Việt làm sàn giao dịch tiền số

Mới đây nhất, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập ngày 19-9, ngành nghề kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa.

Song song với biến động quốc tế, thị trường tiền số trong nước đang nóng lên kể từ khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 9-9, mở ra giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm. Liên tiếp các sàn giao dịch tài sản mã hóa ra đời.

CAEX có vốn điều lệ 25 tỉ đồng, trong đó Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) góp 2,75 tỉ đồng, tương ứng 11%. Cổ đông lớn nhất là Công ty CP LynkiD, nắm 50% vốn và 39% còn lại thuộc về Công ty TNHH Đầu tư Future Land.

Trước đó, ngày 26-8, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) ra đời với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Công ty CP Chứng khoán VIX góp 150 tỉ đồng, chiếm 15% vốn.

Một doanh nghiệp khác là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), thành lập từ tháng 5-2025 do ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT công ty Chứng khoán Techcombank (TCBS), làm người đại diện pháp luật.

Theo ông Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM, đây là cơ hội lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhà đầu tư, đặc biệt những người tham gia với vốn lớn, cần trang bị kiến thức, hiểu rõ nền tảng pháp lý và tuân thủ quy định. Cùng quan điểm, ông Phạm Duy Đông từ cộng đồng Saigontradecoin lưu ý việc kiên nhẫn chờ hướng dẫn chi tiết là điều cần thiết, tránh rủi ro từ những dự án huy động vốn chưa được phép.