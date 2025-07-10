Thị trường thiết bị đeo thông minh thêm sức bật, từ cải tiến sản phẩm đến thanh toán tiện lợi cho người dùng

Thị trường thiết bị đeo trăm hoa đua nở
Định vị là thương hiệu vòng đeo thông minh quốc dân, Mi Band 10 tiếp tục tạo nên sức hút thị trường phân khúc phổ thông giá dưới 2 triệu đồng, nơi mà người dùng có thể chọn mua sản phẩm phù hợp tính năng cải tiến trong việc đồng hành chăm sóc sức khỏe.
Cũng trong mức giá dưới 2 triệu đồng, realme Watch 5 cùng người dùng tự tin hơn trong những buổi tiệc sang trọng đến các buổi luyện tập ngoài trời. Đây không chỉ là một chiếc đồng hồ thông minh, mà còn là giải pháp toàn diện cho một lối sống năng động và khỏe mạnh.
Cùng với đó, thị trường thiết bị đeo thông minh phổ thông còn có Honor Choice Watch 2i, mang đến làn gió mới cho người dùng trong hằng hà sa số sản phẩm hiện có.
Ở mức giá cao hơn, Xiaomi cũng vừa có thêm sản phẩm Watch S4 tầm trung dưới 5 triệu đồng. Honor Watch 4 cũng là một thương hiệu mới mà người dùng có thể cân nhắc khi mua sắm trong tầm giá dưới 5 triệu đồng.
Sở hữu thiết kế nhỏ gọn, dây da cao cấp cùng hiệu năng mượt mà trên hệ điều hành HyperOS 2.0, Xiaomi Watch S4 mang đến cho người dùng một trải nghiệm toàn diện, từ làm việc, giải trí cho đến rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.
Phân khúc này cũng ghi nhận thị trường với sự xuất hiện của Huawei Watch GT 6 với nhiều cải tiến về hệ thống định vị, mang đến tỷ lệ chính xác và ổn định cho người dùng trong các hoạt động thể thao ngoài trời.
Trang bị loa và mic chất lượng cao, người dùng có thể nghe gọi ngay trên đồng hồ, mang đến sự tiện lợi tối đa. Điểm mạnh của Huawei Watch GT 6 còn nằm ở tính linh hoạt trong kết nối khi có thể tương thích cả điện thoại Android (từ phiên bản 9 trở lên) và iPhone (từ phiên bản iOS 13 trở lên).
Phân khúc dưới 10 triệu đồng hiện đang ghi nhận sự đa dạng từ OPPO Watch X2 khi không chỉ đơn thuần là một thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe hay nhận thông báo, mà còn là phụ kiện thời trang nâng tầm phong cách sống, đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự lịch lãm và chuẩn mực với nhiều công nghệ đi kèm.
Góp mặt cùng OPPO Watch X2 trong phân khúc giá còn có HUAWEI Watch GT 6 Pro cho những điểm nhấn lúc ra mắt như cải tiến pin, các tính năng đo HRV, SpO2 cùng cảnh báo rối loạn nhịp tim đạt chứng nhận y tế MDR.
Đáng lưu ý, trong dải sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp đều ghi nhận sự góp mặt của Garmin và Apple, như giúp thị trường thêm sức bật cho sự lựa chọn đa dạng của người dùng.
Thiết bị đeo và hơn thế nữa
Ngoài tính năng cần có ở một thiết bị đeo, thị trường hiện cũng có thêm nhiều điểm nhấn cho những điều tạo nên độc bản. Trong đó, nổi bật ở một sản phẩm phong cách khá chuẩn khi ghi nhận thị trường đều có rất nhiều sản phẩm phù hợp trong mọi tầm giá.
Ở lĩnh vực thanh toán, trước đây, Samsung lẫn Apple đều có hình thức thanh toán trên đồng hồ, tuy nhiên, hiện ghi nhận nhiều thưa thới trên thị trường hiện nay.
Với Garmin, tính năng thanh toán hiện cũng được tích hợp trên nhiều dòng. Theo một thống kê từ tháng 4 - 6/2024, số lượng người dùng Garmin Pay là hơn 11.000 người. Việt Nam cũng được ghi nhận là thị trường có số tiền trung bình mỗi giao dịch thông qua hình thức Garmin Pay cao nhất châu Á.
Với Huawei, trong lần ra mắt sản phẩm, thương hiệu này cho biết đã hợp tác cùng đối tác thứ ba thanh toán ngay trên đồng hồ thông qua QR Code.
Theo diễn giải của Huawei, người dùng cần bật tính năng này khi kết nối qua điện thoại, cũng như cho phép ứng dụng thanh toán thứ ba truy cập vào đồng hồ để lấy dữ liệu cho mỗi thanh toán tại các cửa hàng tiện lợi được áp dụng theo mức phí hiện hành.
Cùng với các hoạt động bên lề, nhiều thương hiệu cũng đã và đang có thêm cộng đồng người dùng mới trong xu hướng marathon. Điển hình có thể kể đến các hoạt động vừa diễn ra sôi nổi thời gian qua như Xiaomi POP Run, Huawei Active Ring, Garmin Run Vietnam...
Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh và cải tiến, sự phổ cập của thiết bị đeo thông minh ngày càng thêm đa dạng khi tạo sự tiện lợi cho người dùng.
Ở đó, tùy theo phân khúc, mỗi thương hiệu đều có một định vị trung về tệp người dùng, từng bước giúp thị trường thêm sức nóng khi bất kỳ khách hàng nào cũng là một "đại sứ thương hiệu" khi tin tưởng đồng hành.