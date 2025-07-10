Thị trường thiết bị đeo thông minh thêm sức bật, từ cải tiến sản phẩm đến thanh toán tiện lợi cho người dùng

Trang bị loa và mic chất lượng cao, người dùng có thể nghe gọi ngay trên đồng hồ, mang đến sự tiện lợi tối đa. Điểm mạnh của Huawei Watch GT 6 còn nằm ở tính linh hoạt trong kết nối khi có thể tương thích cả điện thoại Android (từ phiên bản 9 trở lên) và iPhone (từ phiên bản iOS 13 trở lên).



Phân khúc dưới 10 triệu đồng hiện đang ghi nhận sự đa dạng từ OPPO Watch X2 khi không chỉ đơn thuần là một thiết bị đeo thông minh theo dõi sức khỏe hay nhận thông báo, mà còn là phụ kiện thời trang nâng tầm phong cách sống, đặc biệt dành cho những ai yêu thích sự lịch lãm và chuẩn mực với nhiều công nghệ đi kèm.

OPPO Watch X2 không chỉ đơn thuần là một thiết bị đeo thông minh. Ảnh minh họa.

Góp mặt cùng OPPO Watch X2 trong phân khúc giá còn có HUAWEI Watch GT 6 Pro cho những điểm nhấn lúc ra mắt như cải tiến pin, các tính năng đo HRV, SpO2 cùng cảnh báo rối loạn nhịp tim đạt chứng nhận y tế MDR.



Đáng lưu ý, trong dải sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp đều ghi nhận sự góp mặt của Garmin và Apple, như giúp thị trường thêm sức bật cho sự lựa chọn đa dạng của người dùng.



Thiết bị đeo và hơn thế nữa



Ngoài tính năng cần có ở một thiết bị đeo, thị trường hiện cũng có thêm nhiều điểm nhấn cho những điều tạo nên độc bản. Trong đó, nổi bật ở một sản phẩm phong cách khá chuẩn khi ghi nhận thị trường đều có rất nhiều sản phẩm phù hợp trong mọi tầm giá.



Ở lĩnh vực thanh toán, trước đây, Samsung lẫn Apple đều có hình thức thanh toán trên đồng hồ, tuy nhiên, hiện ghi nhận nhiều thưa thới trên thị trường hiện nay.