Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam: Từ chính sách thí điểm đến những kỳ vọng mới

Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đang có nhiều chuyển biến tích cực nhờ khung pháp lý dần hoàn thiện và sự vào cuộc quyết liệt từ Chính phủ.

Những chuyển động của thị trường này gần đây đang mở đường cho Việt Nam trở thành trung tâm tài sản số có kiểm soát tại châu Á, góp phần phát triển sâu hơn thị trường vốn nội địa.

Những chuyển động mới

Thị trường tài sản số trong nước đang ghi nhận sự quan tâm rõ nét từ giới đầu tư, sau khi Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình có các cuộc tiếp xúc quan trọng với lãnh đạo Bybit và Binance trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 24/9.

Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Binance và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, với nội dung hợp tác phát triển công nghệ blockchain và tài sản số tại Việt Nam.

Trên thị trường tài sản mã hoá toàn cầu, Binance và Bybit là 2 sàn giao dịch tài sản mã hoá lớn nhất hiện nay. Do đó, sự kiện này được thị trường nhìn nhận như một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết thúc đẩy đổi mới tài chính số của Việt Nam.

Việc kết nối với các nhà đầu tư chiến lược toàn cầu như Binance và Bybit được đánh giá là bước đi quan trọng, không chỉ nhằm thu hút dòng vốn ngoại mà còn thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực fintech và blockchain tại Việt Nam.

Thực tế, thị trường tài sản số Việt Nam chứng kiến sự chuyển động mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Đặc biệt, ngày 9/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, chính thức khởi động giai đoạn thí điểm 5 năm đối với thị trường này.