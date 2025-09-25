Thị trường smartphone thêm nóng khi iPhone 17 series giảm độ hot

Sau sự cố nhòe camera, nóng máy, hao pin và dễ bị trầy xước, iPhone 17 series mới đây lại tiếp tục ghi nhận lỗi kết nối WiFi trên thiết bị, khiến nhiều khách hàng hồ nghi cho chất lượng sản phẩm khi cung cấp ra thị trường.
Việc iPhone 17 series gặp lỗi trong bối cảnh thị trường luôn có nhiều cải tiến công nghệ di động được xem là điều thuận lợi cho các thương hiệu khác chú trọng sản phẩm để "mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười" khi đến tay người dùng, đặc biệt là khách hàng trẻ.
Song song đó, trong nhiều năm qua, các thương hiệu như Xiaomi, OPPO và realme gần như đã hoàn thiện chiến lược tiệm cận nhu cầu khách hàng khi cung cấp những sản phẩm có cấu hình mạnh mẽ, tính năng đa dạng với mức giá phù hợp.
Các thương hiệu không chỉ là kẻ thống trị ở phân khúc giá rẻ, mà còn nổi bật hơn khi có thể vẫn có những thiết bị sáng giá ở phân khúc cao cấp.
Với realme 15 series, sản phẩm đã được hãng chú trọng cho tính năng chụp đêm AI ấn tượng. Đi kèm cho điểm nhấn này, hệ thống ba camera sau bao gồm camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX896 cùng chống rung quang học OIS được tích hợp, được xem là cách để hãng ghi điểm cho một khung ảnh đêm vốn được nhiều người sử dụng.
Ngoài cải tiến pin, hệ điều hành, tính năng AI cũng được realme bổ sung khá tốt trên thiết bị mới của hãng khi lần đầu tiên tích hợp AI chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói, phù hợp cho xu hướng giới trẻ hiện nay.
Trong khi đó, những rò rỉ ban đầu cho thấy HONOR Magic V5 không chỉ duy trì lợi thế mỏng nhẹ, mà còn tiến xa hơn với viên pin dung lượng 5.820mAh vượt trội. Dòng điện thoại gập này cũng được xem là một kiệt tác xu hướng mới, điều mà Apple chưa hề có trên lộ trình sản phẩm tương lai.
Dù thời điểm ra mắt của HONOR Magic V5 tại Việt Nam chưa được ấn định, nhưng hãng cũng đã có những động thái bất ngờ khi tặng pin dự phòng (số lượng giới hạn) cho người dùng. Nhìn vào tổng thể, có thể thấy HONOR Magic V5 đang cạnh tranh trực tiếp cùng điện thoại gập Samsung thế hệ mới khi pin chỉ 4.400 mAh.
Cùng nhấn mạnh về chụp ảnh, OPPO Find X9 series cũng được xem là một sản phẩm xứng tầm cho những cải tiến công nghệ.
Theo rò rỉ mới nhất cho thấy, OPPO Find X9 series sẽ được giới thiệu toàn toàn cầu 16/10 tới cho những tính năng được tô điểm là lần đầu thế giới, trong đó có thể nhắc đến camera độ phân giải 200MP và pin cải tiến 7.000+ mAh.
Cùng với phím bấm vật lý đa tích hợp AI, OPPO Find X9 series hứa hẹn sẽ là một thiết bị di động thời thượng mà nhiều người dùng mong muốn sở hữu.
Ngoài HONOR, OPPO, realme, Xiaomi cũng được xem là một thương hiệu có nhiều sản phẩm phù hợp mà người dùng có thể cân nhắc khi thời gian qua liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm giá thành hợp lý, cải tiến tính năng, chất lượng vượt trội.
Trong lộ trình cuối tháng 9, Xiaomi 15T Series cũng trình làng cùng trải nghiệm flagship với camera Leica 5x Telephoto, Xiaomi HyperOS 3 và thiết kế sang trọng, phù hợp phong cách người dùng trẻ hiện nay.
Là thị trường trọng điểm, Xiaomi 15T Series được ra mắt tại Việt Nam gần như cùng lúc với toàn cầu. Số lượng cung cầu đầy đủ được Xiaomi áp dụng liên tục cho nhiều sản phẩm trước đó, khẳng định cam kết thị trường vì người dùng. Điều này trái ngược với Apple cho lần mở bán iPhone 17 series tại Việt Nam khi nguồn cung hạn chế làm phật lòng nhiều tín đồ iFan.
Nếu như iPhone 17 series được xem là phép thử của Apple để đánh giá lại thị trường smartphone trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và nhu cầu đang giảm dần, sự trỗi dậy của các thương hiệu HONOR, OPPO, realme, Xiaomi... được xem là đáp ứng nhiều hơn nhu cầu đa dạng của người dùng.
Khi lòng tin người dùng là thước đo giá trị, sức bật thương hiệu được xem là mỏ vàng cho việc khai thác thị trường tốt hơn. Khi đó, hướng đi không cạnh tranh trực diện Apple, mà thay vào đó là khẳng định chất lượng sản phẩm được xem là phương án lưỡng toàn cầu mỹ.