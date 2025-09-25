Thị trường smartphone thêm nóng khi iPhone 17 series giảm độ hot

Ngoài cải tiến pin, hệ điều hành, tính năng AI cũng được realme bổ sung khá tốt trên thiết bị mới của hãng khi lần đầu tiên tích hợp AI chỉnh sửa ảnh bằng giọng nói, phù hợp cho xu hướng giới trẻ hiện nay.



Trong khi đó, những rò rỉ ban đầu cho thấy HONOR Magic V5 không chỉ duy trì lợi thế mỏng nhẹ, mà còn tiến xa hơn với viên pin dung lượng 5.820mAh vượt trội. Dòng điện thoại gập này cũng được xem là một kiệt tác xu hướng mới, điều mà Apple chưa hề có trên lộ trình sản phẩm tương lai.

HONOR Magic V5 dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10 tới cho nhiều cải tiến về smartphone gập. Ảnh minh họa.

Dù thời điểm ra mắt của HONOR Magic V5 tại Việt Nam chưa được ấn định, nhưng hãng cũng đã có những động thái bất ngờ khi tặng pin dự phòng (số lượng giới hạn) cho người dùng. Nhìn vào tổng thể, có thể thấy HONOR Magic V5 đang cạnh tranh trực tiếp cùng điện thoại gập Samsung thế hệ mới khi pin chỉ 4.400 mAh.



Cùng nhấn mạnh về chụp ảnh, OPPO Find X9 series cũng được xem là một sản phẩm xứng tầm cho những cải tiến công nghệ.



Theo rò rỉ mới nhất cho thấy, OPPO Find X9 series sẽ được giới thiệu toàn toàn cầu 16/10 tới cho những tính năng được tô điểm là lần đầu thế giới, trong đó có thể nhắc đến camera độ phân giải 200MP và pin cải tiến 7.000+ mAh.