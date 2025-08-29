Thị trường ô tô Việt sôi động với nhiều mẫu xe điện mới

Giai đoạn quý III là thời điểm các hãng xe bắt đầu tăng tốc với các kế hoạch kinh doanh, bao gồm việc tung ra các sản phẩm mới. Trong đó, mảng xe điện đang được các doanh nghiệp chú trọng với nhiều cái tên mới gia nhập thị trường gần đây.

Sau khi đón chào 3 tân binh gồm Audi Q6 e-tron, BYD Atto 2, Geely EX5 vào tháng 7, thị trường ô tô điện trong nước khi bước sang tháng 8 đã sớm trở nên sôi động với sự xuất hiện của VinFast Limo Green.

Mẫu MPV điện đầu tiên của VinFast mở đặt cọc từ tháng 3 và mới bàn giao lô xe đầu tiên từ đầu tháng 8. Đây là mẫu xe 7 chỗ được thiết kế tối ưu cho mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải.