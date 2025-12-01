Thị trường ô tô Việt khởi sắc

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe các loại. Con số này tăng 18% so với tháng 8, cho thấy sự khởi sắc của thị trường ô tô trong nước.

Tuy nhiên, lượng tiêu thụ trong tháng 9/2025 lại giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, vốn là thời điểm bắt đầu đợt ưu đãi lệ phí trước bạ năm 2024.

Trong tháng 9 vừa qua, doanh số xe du lịch (xe con) đạt 20.559 chiếc, tăng 19% so với tháng 8. Nhóm xe thương mại (9.535 chiếc) và xe chuyên dụng (594 chiếc) cũng đồng loạt tăng lần lượt 14% và 97%.