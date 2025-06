Thị trường ô tô cũ ảm đạm

Ô tô cũ rớt giá thê thảm là cơ hội cho đại lý thu gom, đưa về bán ở các tỉnh

Trên các nền tảng rao vặt hay các hội nhóm online, hàng loạt mẫu xe đời 2005-2012 được rao bán rầm rộ nhưng đa số khách từ chối vì lý do như trên. Vì thế giá xe cũ cũng giảm mạnh. Chẳng hạn, tại Chợ Tốt, Bonbanh, Carmudi..., giá nhiều mẫu sedan, hatchback đời cũ giảm 20%-40% so với cuối năm 2024, tương đương giảm 40-60 triệu đồng/chiếc. Mẫu Toyota Vios đời 2012 hiện phổ biến với mức giá 200 triệu đồng, giảm 60 triệu đồng so với năm 2024; mẫu Kia Morning đời 2015 còn 150 triệu đồng; các mẫu "xe cỏ" Chevrolet Spark, Daewoo Gentra... đời 2009-2011 đang được rao bán với giá 80-90 triệu đồng/chiếc.

Theo một số showroom xe đã qua sử dụng tại TP HCM, lượng xe bán ra trong 5 tháng đầu năm 2025 giảm rất mạnh, khiến thị trường gần như "đóng băng". Trong đó, phân khúc xe dưới 400 triệu đồng sụt giảm mạnh nhất, đặc biệt là các mẫu sedan hạng C đời 2010-2012.