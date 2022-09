Thị trường nhà đất trầm lắng, người mua dễ mắc bẫy rao bán cắt lỗ

Số liệu thống kê của DKRA cho thấy, tháng 7 vừa qua, sức cầu chung toàn thị trường đất nền, nhà liền thổ chỉ đạt tương ứng 48% và 55%, giảm đáng kể so với các tháng trước đó. Tương tự, sức tiêu thụ căn hộ chung cư trong tháng 7 cũng chỉ đạt 54%, giảm 16% so với tháng 6 và giảm 25% so với tháng 5, ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Theo Batdongsan.com.vn, tại một số điểm nóng đất nền của Hà Nội như Hoài Đức, Gia Lâm, Thanh Trì, Nam Từ Liêm… giá đất tại các vị trí mặt đường lớn đã bắt đầu xuất hiện những lô đất được chào bán rẻ hơn.

Khó xuất hiện làn sóng cắt lỗ