Thị trường iPhone cũ tăng mạnh trước làn sóng thay đổi thuế

Theo phân tích từ Rosenblatt Securities, nếu Mỹ áp dụng mức thuế mới lên các nước, Apple có thể tăng giá bán iPhone tới 43% nhằm bù đắp chi phí thuế. Điều này được dự báo có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone.
Trong khi đó, thị trường điện thoại iPhone cũ đang tăng trưởng mạnh. Báo cáo từ CCS Insight ghi nhận Apple chiếm tới 60% thị phần toàn cầu trong mảng smartphone đã qua sử dụng. Sức hút của iPhone đã qua sử dụng (Like New) đến từ mức giá rẻ hơn so với máy mới, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm và kèm theo chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ.
Người dùng Việt ưu tiên lựa chọn iPhone cũ
Người tiêu dùng Việt ngày càng thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, thể hiện qua số liệu từ Counterpoint Research: thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong giai đoạn tháng 1-5/2025. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho máy mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua iPhone cũ- vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.
Theo ghi nhận từ Di Động Việt, ngay từ 2 tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng mua iPhone Like New đã tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, các dòng iPhone flagship đã qua sử dụng như iPhone 14 Pro cũ, iPhone 15 Pro Max cũ… được khách hàng quan tâm nhiều nhất.
Chỉ từ 2,89 triệu đồng đã có thể trải nghiệm iOS
Tận dụng xu hướng máy cũ lên ngôi, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình giảm giá, ưu đãi cho iPhone cũ nhằm tăng thị phần.
Tại Di Động Việt, trong phân khúc iPhone flagship đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán lớn, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng. Đơn cử, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB Like New giá chỉ từ 7,79 triệu đồng…
Ở phân khúc phổ thông, các dòng điện thoại Like New như iPhone 8 Plus cũ, iPhone Xs Max cũ, iPhone 11 cũ, iPhone 14 cũ cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhờ giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Giá bán của iPhone 8 Plus cũ từ 2,89 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ chỉ từ 6,29 triệu đồng, iPhone 11 từ 4,59 triệu đồng, iPhone 14 cũ chỉ từ 8,09 triệu đồng…
Di Động Việt triển khai chương trình “Thu cũ - Đổi mới”, giúp khách hàng dễ dàng lên đời iPhone mới với mức giá thu lại hấp dẫn và trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng. Toàn bộ quy trình kiểm tra máy cũ của khách diễn ra nhanh chóng chỉ trong 5 phút, cam kết chỉ đánh giá ngoại quan, không bung máy.
Bên cạnh đó, khi mua iPhone cũ tại Di Động Việt, khách hàng được dùng thử 30 ngày để kiểm tra hiệu năng, loa, màn hình… và có thể đổi - trả - hoàn sản phẩm nếu phát sinh lỗi, hư hỏng hoặc thậm chí không còn nhu cầu nữa. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng bảo hành pin đến 10 năm cùng chính sách trả góp 0% lãi suất, mang đến trải nghiệm an tâm và linh hoạt cho người dùng.
Vào ngày 23 - 24/8, khách hàng còn có thể tham gia hội hot sale cuối tuần tại Di Động Việt, với cơ hội mua các sản phẩm công nghệ, phụ kiện Apple với giá ưu đãi. Đơn cử, Apple iPad Air 6 cũ giá từ 14,59 triệu đồng, Airpods 4 giá từ 2,89 triệu đồng, Apple magic keyboard 13’’ giá từ 7,59 triệu đồng, Apple pencil pro giá từ 2,79 triệu đồng…
Độc giả có nhu cầu tham khảo chi tiết dòng điện thoại iPhone cũ hoặc mua các sản phẩm di động, đồ gia dụng thông minh, xe máy điện có thể tìm hiểu thêm tại website: didongviet.vn, hoặc gọi tổng đài 1800.6018 (miễn phí).
Di Động Việt không chỉ là nơi mua sắm di động mà còn là hệ sinh thái công nghệ toàn diện, phục vụ mọi thiết bị thông minh, giúp bạn nâng tầm trải nghiệm cuộc sống và công việc.