Thị trường iPhone cũ tăng mạnh trước làn sóng thay đổi thuế

Theo phân tích từ Rosenblatt Securities, nếu Mỹ áp dụng mức thuế mới lên các nước, Apple có thể tăng giá bán iPhone tới 43% nhằm bù đắp chi phí thuế. Điều này được dự báo có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone.

Trong khi đó, thị trường điện thoại iPhone cũ đang tăng trưởng mạnh. Báo cáo từ CCS Insight ghi nhận Apple chiếm tới 60% thị phần toàn cầu trong mảng smartphone đã qua sử dụng. Sức hút của iPhone đã qua sử dụng (Like New) đến từ mức giá rẻ hơn so với máy mới, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm và kèm theo chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ.

Thị trường iPhone cũ được dự đoán có khả năng tăng trưởng mạnh với những thay đổi mới về thuế.

Người dùng Việt ưu tiên lựa chọn iPhone cũ

Người tiêu dùng Việt ngày càng thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, thể hiện qua số liệu từ Counterpoint Research: thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong giai đoạn tháng 1-5/2025. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho máy mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua iPhone cũ- vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.