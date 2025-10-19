Thị trường hoa 20/10 tại TP.HCM: Mua sắm trên kênh online chiếm ưu thế

Sức mua thấp

Ghi nhận tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM), một trong những chợ hoa lớn nhất thành phố, không khí mua bán có phần trầm lắng hơn so với các dịp lễ trước đây.

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ những ngày cận 20/10 khá trầm lắng, nhiều sạp hoa vắng khách dù đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng cho dịp lễ

Các loại hoa được ưa chuộng như: hồng, cát tường, hướng dương vẫn duy trì mức giá ổn định. Cụ thể, giá bán lẻ hiện dao động từ 70.000 - 80.000 đồng cho một bó 10 bông cát tường, khoảng 130.000 đồng cho 10 bông hồng, 10.000 đồng cho một bông hướng dương và khoảng 38.000 đồng cho một bông cẩm tú cầu.

Chị Diễm Chi, một tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ tâm tư không ngờ gần đến lễ rồi mà hàng hoa của chị vẫn rất vắng khách.

Một số khách hàng tranh thủ mua hoa từ sớm

Trái với không khí trầm lắng tại chợ, hoạt động mua bán trên các nền tảng trực tuyến lại sôi động hơn, cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong thói quen mua hoa của người tiêu dùng.

Nhiều tiểu thương cũng xác nhận sức mua năm nay có phần chậm hơn các dịp lễ 8/3 hay Valentine, đặc biệt ở nhóm khách lẻ, do người tiêu dùng dịch chuyển sang các kênh online.

Đơn hàng trực tuyến tăng

Trên các hội nhóm chuyên về hoa, có thể thấy nhiều bài đăng tìm mua và nhận được các bình luận chào hàng từ chủ sạp.

Anh Tuấn Anh, chủ một quầy hoa tại chợ đang chuẩn bị giao khá nhiều đơn đặt hàng trực tuyến, chia sẻ: “Khách hàng bây giờ phần lớn đặt qua mạng xã hội, đặc biệt là trên các nhóm của chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Khi vắng khách, chúng tôi chỉ cần đăng hình lên là có người đặt mua. Thực tế là lượng khách đến chợ đã giảm nhiều so với vài năm trước”.

Tiểu thương kỳ vọng sức mua tăng khi đúng ngày 20/10

Như vậy, việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cùng sự dịch chuyển sang kênh mua sắm trực tuyến là những nguyên nhân chính tác động đến không khí mua sắm tại các chợ hoa truyền thống. Dù vậy, các tiểu thương vẫn kỳ vọng sức mua sẽ tăng vào đúng ngày 20/10.