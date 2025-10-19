Thị trường hoa 20-10 tại TP.HCM: Giá hoa hồng tăng mạnh, xuất hiện loại mới lạ

Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10) năm nay rơi vào đầu tuần nhưng thị trường quà tặng vẫn khá sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng, từ hàng tiêu dùng, mỹ phẩm đến các bộ quà tặng sức khỏe. Trong đó, hoa tươi vẫn là mặt hàng được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Ghi nhận trong hai ngày 18 và 19-10, các cửa hàng hoa đã tấp nập khách đến mua trực tiếp hoặc đặt giao hàng vào đúng ngày 20-10.

​Tại chợ hoa sỉ Hồ Thị Kỷ (phường Vườn Lài, TP.HCM), bên cạnh hoạt động giao hàng nhộn nhịp cho các tài xế xe công nghệ, các sạp cũng đã hoàn tất những đơn hàng lớn cho dịp lễ.