Thị trường gọi xe công nghệ - “máy nghiền” các CEO Việt: Người chưa “ấm chỗ” đã bay ghế, 'khai quốc công thần” cũng phải rời đi

Ông Phùng Tuấn Đức

Startup trong nước - Be cũng không tránh khỏi "dớp". Be được sáng lập bởi ông Trần Thanh Hải – một nhân vật có tiếng trong giới công nghệ. Ông Hải được biết đến là đồng sáng lập và nguyên Giám đốc công nghệ VNG; Đồng sáng lập và nguyên TGĐ Fim+, Công ty lớn nhất tại Việt Nam cung cấp ứng dụng xem phim VOD theo yêu cầu; Đồng sáng lập và nguyên TGĐ Vina Data; Chủ tịch HĐQT chudu24.com; Thành viên HĐQT Sacombank Securities. Từ ngày đầu thành lập ứng dụng gọi xe Be, ông Hải đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

Ông Trần Thanh Hải

Tuy nhiên, một năm sau, nhà sáng lập Be bất ngờ rời ghế Tổng giám đốc, trong bối cảnh startup còn quá non trẻ. Người thay ông Tuấn lèo lái công ty là bà Trần Hoàng Phương – trước đó đảm nhiệm ghế COO, đồng thời cũng nằm trong nhóm sáng lập ứng dụng gọi xe này.

Nhưng rồi cũng không được bao lâu, đến ngày 8/9/2021, bà Phương rời ghế "nóng" với lý do cá nhân. Trọng trách điều hành Be được chuyển giao cho bà Vũ Hoàng Yến – người từng đảm nhận các vị trí quan trọng tại Adayroi (VinGroup), Agoda, Y khoa Hoàn Mỹ. Như vậy, trong vỏn vẹn 3 năm, ứng dụng gọi xe Make in Vietnam đã thay CEO đến 3 lần.

Thị trường gọi xe vẫn "nóng"