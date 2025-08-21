Thị trường data center bùng nổ thời AI và Big Data

Sự phát triển của AI và Big data góp phần đẩy mạnh thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Internet.

Trước đó, VNG GreenNode đã hợp tác NVIDIA khai trương trung tâm xử lý dữ liệu AI quy mô lớn tại Bangkok, Thái Lan, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ AI Cloud tiên phong trong khu vực.



Theo ông Lionel Yeo, CEO ST Telemedia Global Data Centres Đông Nam Á, trong 4 năm tới, sự đầu tư vào AI sẽ tăng lên đáng kể, trong đó khoảng 30% từ khu vực châu Á. Khu vực này đang rất sôi động, do đó sự hợp tác giữa các bên như hôm nay càng có ý nghĩa.



Thị trường tiềm năng vươn tầm khu vực



Tại Việt Nam, theo thống kê từ W&S Market Research, thị trường trung tâm dữ liệu ước đạt 1,03 tỷ USD vào năm 2028, và hơn 1,26 tỷ USD năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép bình quân 10,8% mỗi năm.



Nhờ sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu dịch vụ đám mây AI và phân tích dữ liệu lớn, tốc độ tăng trưởng hàng năm về thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam hiện ở mức trên 15%/năm và đang là một trong 10 thị trường trung tâm dữ liệu mới nổi trên thế giới.