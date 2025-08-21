Thị trường data center bùng nổ thời AI và Big Data

Data center từng bước mở rộng cho các đối tác trong và ngoài nước
Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia và chính thức đưa vào vận hành Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại Trung tâm.
Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an được đưa vào vận hành chính thức ngay lập tức phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, phát triển kinh tế số, xã hội số, mang lại các giá trị cốt lõi.
Theo kế hoạch trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung vừa khai thác vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1, vừa triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2, số 3 theo đúng lộ trình đề ra, tiết kiệm ngân sách gần 1.200 tỉ đồng.
Với mức đầu tư 17.500 tỷ đồng, lễ khởi công Trung tâm Dữ liệu An Khánh do Tập đoàn Viettel xây dựng cũng vừa được hoạch định trên diện tích 1,9 ha, cung cấp công suất 60 MW điện (2 block). Trong đó, giai đoạn 1 đạt 30MW, 2.400 rack, diện tích 20.000 m² sàn cho block đầu tiên.
Về định hướng phát triển tương lai, Trung tâm Dữ liệu An Khánh được xem là có quy mô lớn nhất miền Bắc hiện nay, cùng với Tân Phú Trung (TP.HCM) hình thành hệ thống Hyperscale Data Center lớn nhất của Viettel tại Việt Nam.
Cùng với Viettel, ngày 20/8 vừa qua, Tập đoàn FPT cũng vừa đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số FPT Fornix HCM02 với sức chứa 3.600 tủ rack, phục vụ các nền tảng AI, Cloud, chuyển đổi số.
Đến thời điểm hiện tại, FPT đã sở hữu 4 data center tại Hà Nội (FPT Fornix HN01, FPT Fornix HN02) và tại TP.HCM (FPT Fornix HCM01, FPT Fornix HCM02) với tổng diện tích hơn 17.000 m2 và sức chứa vượt 7.000 racks, là nền tảng quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số cho các đối tác trong và ngoài nước.
Trước đó, VNG GreenNode đã hợp tác NVIDIA khai trương trung tâm xử lý dữ liệu AI quy mô lớn tại Bangkok, Thái Lan, hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ AI Cloud tiên phong trong khu vực.
Theo ông Lionel Yeo, CEO ST Telemedia Global Data Centres Đông Nam Á, trong 4 năm tới, sự đầu tư vào AI sẽ tăng lên đáng kể, trong đó khoảng 30% từ khu vực châu Á. Khu vực này đang rất sôi động, do đó sự hợp tác giữa các bên như hôm nay càng có ý nghĩa.
Thị trường tiềm năng vươn tầm khu vực
Tại Việt Nam, theo thống kê từ W&S Market Research, thị trường trung tâm dữ liệu ước đạt 1,03 tỷ USD vào năm 2028, và hơn 1,26 tỷ USD năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép bình quân 10,8% mỗi năm.
Nhờ sự tăng trưởng đáng kể về nhu cầu dịch vụ đám mây AI và phân tích dữ liệu lớn, tốc độ tăng trưởng hàng năm về thị trường trung tâm dữ liệu tại Việt Nam hiện ở mức trên 15%/năm và đang là một trong 10 thị trường trung tâm dữ liệu mới nổi trên thế giới.
Mới nhất, CMC cũng đã cùng Samsung C&T đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm hợp tác phát triển Dự án Trung tâm Dữ liệu siêu quy mô của CMC tại TP.HCM (CMC Hyperscale DC), góp phần cho việc mở rộng hơn nữa nhu cầu vì thị trường. Theo kế hoạch, dự án “Trái tim AI” có quy mô giai đoạn 1 30MW trị giá 250 triệu USD và quy mô giai đoạn tiếp theo là hơn 100MW với tổng vốn khoảng 1 tỷ USD.
Với trên 33 trung tâm dữ liệu, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, các nền tảng “Make in Vietnam” đã và đang góp phần đưa Việt Nam trở thành nơi đặt chân của nhiều thương hiệu khu vực và quốc tế, từng bước đẩy mạnh kinh tế số phát triển bền vững hơn trong tương lai.