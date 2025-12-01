Tuần qua, một trong những thông tin đáng chú ý là FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Quyết định dự kiến hiệu lực từ 21/9/2026, sau kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. Đây là cột mốc quan trọng, ghi nhận thành quả của quá trình cải cách quyết đoán và đồng bộ của Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ đầu tư toàn cầu.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thông tin tích cực này, cùng với đà tăng trưởng tốt của kinh tế, đã giúp VN-Index tăng mạnh 6,18% trong tuần, vượt vùng đỉnh tháng 9/2025 và đóng cửa tại 1.747,55 điểm, hướng tới vùng giá 1.750 - 1.800 điểm. VN30-Index cũng ghi nhận mức tăng 6,51%, lên 1.980,57 điểm, vượt đỉnh cũ và hướng đến mốc 2.000 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực với sự bứt phá của nhiều nhóm ngành. Bất động sản là tâm điểm khi hàng loạt cổ phiếu đầu ngành dẫn dắt đà tăng; tiếp đến là các nhóm thép, chứng khoán, bán lẻ, ngân hàng, dầu khí, trong khi một số nhóm như dệt may, bảo hiểm có diễn biến kém sôi động hơn.

Thanh khoản cũng tăng trở lại sau 3 tuần giảm liên tiếp, khối lượng giao dịch trên HOSE tăng 17,4% so với tuần trước, trung bình đạt 970 triệu cổ phiếu/phiên. Dòng tiền cải thiện cho thấy tâm lý thị trường đã trở nên lạc quan hơn, dù khối ngoại vẫn bán ròng tuần thứ 12 liên tiếp với giá trị 5.046 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán tiếp tục hướng tới 1.800 điểm. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định về diễn biến chứng khoán tuần tới, chuyên gia đến từ Công ty Chứng khoán Pinetree Việt Nam cho rằng, khả năng thị trường vẫn có thể kéo các cổ phiếu trụ trước ngày đáo hạn, do đó đà tăng tuần sau hoàn toàn khả thi, nhất là với chỉ số cơ sở VN30-Index. Cùng đó, mùa báo cáo quý III đang bắt đầu, nếu tích cực sẽ là chất xúc tác để thúc đẩy thị trường leo dốc lên mức đỉnh mới.