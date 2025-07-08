Thị trường bùng nổ: Dòng tiền ‘khổng lồ’ đổ vào, công ty chứng khoán lãi đậm

CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS) cũng là một “tay chơi lớn” trên thị trường chứng khoán với các khoản vay trị giá khoảng 17.700 tỷ đồng cho vay chứng khoán.

Thanh khoản đạt mức cao kỷ lục mới với hơn 85.700 tỷ đồng (gần 3,3 tỷ USD) trên 3 sàn. HoSE ghi nhận giao dịch kỷ lục hơn 78.100 tỷ đồng, trong khi HNX cũng bùng nổ với hơn 5.700 tỷ đồng. UpCom gần 1.930 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận phiên giao dịch bùng nổ với thanh khoản và điểm số cùng lập đỉnh. Chỉ số VN-Index tăng vọt 40 điểm, lên mức cao kỷ lục 1.565,03 điểm trong sáng 5/8 trước khi hạ nhiệt, chốt phiên tại 1.547,15 điểm.

VietNamNet điểm lại những khoản vay nghìn tỷ mà các nhà băng đã “rót” vào khối công ty chứng khoán.

Thực tế cho thấy dòng tiền vào thị trường chứng khoán đang bùng nổ, từ khoảng 1 tỷ USD/phiên lên gần 2 tỷ USD/phiên, nhờ lực đẩy của nhà đầu tư cá nhân và dòng vốn mới. Đáng chú ý, một phần không nhỏ đến từ các công ty chứng khoán với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ngân hàng.

Năm 2025, tín dụng được dự báo tăng mạnh để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nhiều chuyên gia nhấn mạnh dòng vốn này cần chảy vào các lĩnh vực ưu tiên, tạo giá trị gia tăng bền vững.

Theo báo cáo tài chính của CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS), tính tới cuối tháng 6, các khoản cho vay đạt hơn 17.757 tỷ đồng, tăng vọt so với con số hơn 9.512 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, hơn 17.635 tỷ đồng là cho vay hoạt động ký quỹ, tăng mạnh so với mức 9.447 tỷ đồng hồi đầu năm và hơn 104 tỷ đồng cho vay hoạt động ứng trước tiền bán của khách hàng.

Đây được xem là một kênh sinh lời hiệu quả của Chứng khoán VPBank. Thông thường, tại các công ty chứng khoán, các khoản cho vay giao dịch ký quỹ này có thời hạn ngắn và có lãi suất từ khoảng 7,5%-13%/năm. Trong khi đó, các công ty chứng khoán vay ngân hàng với mức lãi suất khá cạnh tranh, chỉ khoảng 7%/năm.

6 tháng đầu năm, VPBankS lãi gần 722 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng mạnh so với mức gần 400 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu là gần 646 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của CTCP Chứng khoán VPBank.

Theo báo cáo bán niên, tính tới cuối tháng 6/2025, VPBankS ghi nhận vay ngắn hạn là hơn 32.200 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 9.100 tỷ đồng đầu kỳ. Trong đó, có gần 22.000 tỷ đồng tiền vay từ các tổ chức tín dụng và hơn 10.230 tỷ đồng vay từ các tổ chức, cá nhân khác.

Trong bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, VPBankS cho biết lợi nhuận sau thuế quý II đạt hơn 441 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ với dư nợ “tăng rất mạnh”, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.