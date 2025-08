Thị trường bùng nổ, điểm danh loạt nhà băng rót vốn ‘khủng’ cho Chứng khoán Kỹ thương

Theo báo cáo bán niên, tính tới cuối tháng 6/2025, TCBS ghi nhận vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 27,4 nghìn tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 20,5 nghìn tỷ đồng đầu kỳ.

Theo báo cáo, tới cuối quý II/2025, TCBS ghi nhận gần 8,7 nghìn tỷ đồng vay bằng đồng USD, trong đó có gần 5,9 nghìn tỷ đồng từ khoản vay hợp vốn (Ngân hàng Cathay United làm đại lý) và gần 2,8 nghìn tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn khác bằng USD.

Trong số gần 18,8 nghìn tỷ đồng tiền vay ngắn hạn bằng đồng VND, TCBS vay 4 nghìn tỷ đồng từ VPBank (tăng so với con số 2,5 nghìn tỷ đồng hồi cuối năm 2024); 2,5 nghìn tỷ đồng vay từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (so với 995 tỷ đồng hồi cuối năm 2024); vay 2 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong; vay 1,9 nghìn tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) so với 1,25 nghìn tỷ đồng hồi cuối năm 2024.

Bên cạnh đó còn có khoảng gần 8.383 tỷ đồng vay bằng VND từ các đơn vị khác nhưng không nêu tên (so với 6.939 tỷ đồng cuối năm 2024). Đây cũng là một con số rất lớn.

TCBS ghi nhận tổng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn phát sinh tăng trong kỳ đạt gần 37,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó có khoản vay gần 5.900 tỷ đồng từ Ngân hàng Cathay United (hợp vốn), 4.500 tỷ đồng từ VPBank, 3.000 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, 3.200 tỷ đồng từ TPBank. Các khoản vay ngắn hạn khác bằng VND từ các đơn vị không được nêu tên là hơn 16.200 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy, TCBS đang huy động một lượng tiền lớn lên tới cả tỷ USD từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Dòng tiền còn đến từ trái phiếu. Nguồn: BCTC