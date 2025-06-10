Thị trường bùng nổ, cổ phiếu đồng loạt tăng mạnh trước thời điểm quan trọng

Mở cửa phiên giao dịch 6/10, 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30 đồng loạt tăng điểm, khiến thị trường trở nên sôi động. Trước đó, thị trường đã ghi nhận một tuần trầm lắng, giá xuống và thanh khoản yếu, từ mức 50.000-75.000 tỷ đồng xuống còn 20.000-25.000 tỷ đồng/phiên.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tiếp tục là trụ cột trên thị trường chứng khoán (TTCK).

Cổ phiếu Vingroup (VIC) vừa mở cửa đã tăng hơn 10.000 đồng/cp, lên 186.800 đồng/cp - mức kỷ lục so với khoảng 40.000 đồng/cp hồi đầu năm.

Như vậy, cổ phiếu Vingroup đã tăng gấp khoảng 4,7 lần trong vòng hơn 9 tháng, góp phần quan trọng giúp chỉ số VN-Index leo lên đỉnh cao kỷ lục gần 1.700 điểm như hiện tại. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, có khối tài sản lên ngưỡng 17 tỷ USD và xếp thứ 145 trên thế giới.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) cũng tăng mạnh, thêm 3.900 đồng lên 103.900 đồng/cp.