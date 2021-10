Thị trường BĐS Hà Nội sẽ sớm phục hồi

Theo các chuyên gia kinh tế, từ nay đến cuối năm, những tác động của dịch Covid-19 vẫn sẽ ảnh hưởng tới thị trường BĐS. Hiện tại, sau khi hết giãn cách, các doanh nghiệp BĐS đang dồn sức để duy trì hoạt động.

Bà Lâm Thúy - Phó chủ tịch HĐQT Công ty MB Land cho biết, hiện cả nước đều tập trung phòng chống dịch, việc phong tỏa và siết chặt quy định hạn chế di chuyển sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới thị trường đầu tư và kể cả thị trường tiêu dùng BĐS. Sức cầu trên thị trường khó phục hồi do người dân đang có quá nhiều nỗi lo tài chính, khó ưu tiên dòng tiền vào đầu tư. Nếu thời điểm đầu quý IV/2021, các thành phố kiểm soát được Covid-19, các doanh nghiệp sẽ bắt đầu tăng tốc bán hàng và thị trường có thể xuất hiện những gam màu sáng. Còn nếu ngược lại, thị trường sẽ vẫn trầm lắng đến cuối năm và phải chờ đến sau kỳ nghỉ Tết năm 2022 mới bắt đầu tái khởi động lại.

Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, bà Thúy nhìn nhận, BĐS vẫn là nơi trú ẩn an toàn của dòng tiền nhất là trong bối cảnh lãi suất ngân hàng vẫn đang thấp, các lĩnh vực khác vì ảnh hưởng dịch bệnh nên chưa thể tăng giá trị ngay, do vậy nhà ở gồm căn hộ chung cư và nhà phố sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, các lĩnh vực dành cho đầu tư như BĐS nghỉ dưỡng hay BĐS cao cấp cần có độ trễ, chưa thể bật tăng trong quý IV/2021 do tình hình dịch bệnh, du lịch toàn cầu chưa ổn định.

Không quá lạc quan về thị trường, nhiều doanh nghiệp BĐS đã lên phương án tiếp tục đối mặt với kịch bản khó khăn kéo dài và phải đến giữa năm 2022 thị trường mới phục hồi trở lại.

“Còn quá sớm để xác định thời điểm BĐS phục hồi vì sức khỏe thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào biến số dịch bệnh và chiến dịch tiêm vắc-xin. Diễn biến dịch tại nhiều nước quanh khu vực đang có xu hướng gia tăng, thậm chí nhiều quốc gia tiềm lực như Mỹ, châu Âu cũng mất 6 - 8 tháng để đưa nền kinh tế trở lại bình thường. Vì vậy, thời gian phục hồi thị trường BĐS Việt Nam không thể lạc quan sau vài tháng hay một vài quý. Riêng đối với doanh nghiệp BĐS, dịch bệnh xảy ra là lúc nhìn lại sức đề kháng của mình ở đâu và cần xem lại chiến lược dài hạn của mình để vượt qua khó khăn” - ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty BĐS Thanh Bình nhận định.