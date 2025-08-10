Thị trường bất động sản Việt Nam: Cơ hội đầu tư từ 3 thay đổi then chốt

Tiến độ xây dựng hạ tầng sẽ quyết định hiệu quả các dự ánbất động sản.Ảnh: Đức Thanh

Bất động sản công nghiệp có nhiều biến chuyển

Có 3 thay đổi lớn sẽ tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản của Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ nhất là quyết định của Chính phủ về sáp nhập tỉnh, thành phố, sẽ điều chỉnh tất cả các quy hoạch và giảm thiểu các tầng lớp trung gian thực hiện thủ tục để phê duyệt dự án. Đây là yếu tố cơ bản giúp giảm rào cản hành chính cho các dự án, thúc đẩy tiến độ và làm mới kế hoạch quảng bá dự án.

Thứ hai là việc đẩy mạnh xây dựng và tăng tính kết nối của hệ thống hạ tầng mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn lao động và thị trường tiêu dùng. Thời gian vận chuyển và chi phí logistics được rút ngắn, tạo động lực thương mại cho thị trường cấp hai.

Thứ ba là việc hoàn thiện khung pháp lý đặt nền móng cho cơ chế minh bạch hơn trong khâu bồi thường, phê duyệt, cấp phép và thông suốt hơn trong giao dịch chuyển nhượng thứ cấp.