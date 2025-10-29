Thị trường bất động sản TP.HCM 'nghiêng' về khu Đông

Theo số liệu của DKRA Group, trong quý III/2025, thị trường bất động sản phía Nam có 116 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 15.426 căn hộ, tăng 15% so với quý II. Mức tiêu thụ đạt 8.253 căn, trong đó riêng TP.HCM chiếm tới 96,8% tổng lượng sản phẩm mới. Song sự phục hồi này không trải đều, mà tập trung chủ yếu tại một số khu vực.

Khu Nam từng là điểm sáng giai đoạn 2010-2020 với hàng loạt dự án lớn quanh quận 7 (cũ), nay lại khan hiếm nguồn cung. Từ năm 2020 đến nay, khu vực này gần như không có dự án chung cư mới mở bán. Từ đầu năm 2025, chỉ ghi nhận 2 dự án đáng chú ý là Dự án Khải Hoàn Prime tại huyện Nhà Bè (cũ) do Khải Hoàn Land đầu tư, xây dựng trên diện tích 19.820 m2, gồm 3 tháp cao 27 tầng với 1.257 căn hộ và Dự án Essensia Sky của Phú Long, cũng tại Nhà Bè, với 424 căn hộ.

Trong khi đó, khu Tây TP.HCM - nơi có mật độ dân cư cao nhất và còn nhiều quỹ đất, lại hoàn toàn vắng bóng dự án chung cư mới từ năm 2020 đến nay. Nhiều khu vực như quận Bình Tân (cũ), quận 6 (cũ), quận 8 (cũ) hầu như không có thêm sản phẩm mới, khiến người dân muốn mua nhà ở khu vực này phải tìm đến những dự án đã bàn giao hoặc chuyển nhượng lại. Điều này tạo áp lực lên giá nhà thứ cấp, đồng thời làm giảm tính cạnh tranh của toàn thị trường.