Thị trường bất động sản Tây Ninh sáng cửa sau sáp nhập

Giao thông, dự ánbất động sản liên tục phát triển
Tây Ninh được biết đến là cửa ngõ nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cũng như gắn kết giao thương với Campuchia. Trong đó, với lợi thế 3 mặt giáp TP.HCM, tuy nhiên nhiều năm qua thị trường bất động sản tại tỉnh này được cho gặp khá nhiều bất lợi trong giao thông kết nối giữa Tây Ninh và TP.HCM.
|Giao dịch tại thị trường bất động sản Tây Ninh bắt đầu tăng tốc.
Tuy nhiên, điều bất lợi ấy hiện nay đã dần được gỡ vướng khi chỉ từ năm 2024 tới nay hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được tỉnh này phát triển xây dựng cũng như đưa vào hoạt động.
Đơn cử như dự án thành phần 7 của đường Vành đai 3 TP.HCM (Xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh) thuộcđịa bàn xã Mỹ Yên, xã Bến Lức, có điểm đầu tại Km85+200 (sau cầu Thầy Thuốc), điểm cuối tại Km91+568, kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 6,37 km, và đầu tư xây dựng 6 cầu, với tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Tây Ninh.
Với tuyến đường này xây dựng đã giúp giải bài toán kết nối vùng giữa các tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông thông qua cầu nối là tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Đây cũng là điểm yếu trong kết nối giữa Tây Ninh và TP.HCM mà nhiều năm qua chưa thể giải.
Một dự án trọng điểm nữa là dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 207,26 km; phạm vi đầu tư của dự án khoảng 159,31 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5 km, giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cao tốc, tốc độ 100 km/h, nền đường rộng 25,5 m; giai đoạn hoàn chỉnh mở rộng thành 8 làn xe, nền đường (gồm cao tốc và đường song hành) rộng 74,5 m. Dự án được triển khai từ năm 2025 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2029.
Đồng thời, tỉnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hàng loạt dự án giao thông trọng điểm, các dự án giao thông kết nối liên vùng với các tỉnh thành trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, với TP.HCM và các tỉnh thành vùng Đông Nam Bộ; kết nối thông suốt giữa các địa phương trong tỉnh nhằm thúc đẩy liên kết vùng, khơi thông các điểm nghẽn về hệ thống vận tải, logistics... tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Cụ thể, tỉnh đã và đang triển khai đầu tư 3 công trình giao thông trọng điểm gồm: Hoàn thiện Đường vành đai phường Long An (nút giao cao tốc đến ĐT 830); ĐT 830E (đoạn từ nút giao cao tốc đến ĐT 830) và ĐT 827E…
Song song với việc các dự án giao thông phát triển mạnh mẽ, thị trường trường bất động sản cũng liên tục đón nhận các chủ đầu tư lớn “đổ bộ” về tỉnh phát triển dự án bất động sản từ đầu năm 2025 tới nay.
Đơn cử như Tập đoàn EcoPark với dự án mang tên Eco Retreat rộng 220 ha với các dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự, chung cư tại xã Bến Lức. Dự án Waterpoint do Tập đoàn Nam Long làm chủ đầu tư với diện tích 355 ha tại xã Bến Lức. Dự án với các dòng sản phẩm như chung cư, nhà phố, biệt thự.
Mới đây nhất, Tập đoàn Vingroup ra mắt dự án mang tên Vinhomes Green City với tiện tích hơn 190 ha, với số vốn đầu tư 28.257,8 tỷ đồng tại xã Hậu Nghĩa. Dự án với các dòng sản phẩm như nhà phố, biệt thự, chung cư. Cũng tại xã Hậu Nghĩa, Tập đoàn MIK cũng vừa thông báo mở bán dự án mang tên Imperia Grand Plaza, dự án được xây dựng trên diện tích 11 ha, với 426 căn nhà phố thương mại…
Ngoài ra, các chủ đầu tư như Trần Anh Group, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, Tập đoàn Thắng Lợi… cũng liên tục công bố ra mắt và mở bán sản phẩm mới từ đầu năm 2025 tới nay.
Thị trường sáng cửa giao dịch
Theo số liệu bất động sản quý II của DKRA Group, thị trường bất động sản Tây Ninh đã bắt đầu có sự sôi động trong cơ cấu lượng hàng mở bán mới ở tất cả các phân khúc. Đơn cử như phân khúc đất nền, trong quý II thị trường ghi nhận là địa phương đứng đầu trong lượng hàng mới mở bán với 35% trong tổng số 6.415 nền chào bán. Giá bán xác lập cao nhất lên 65 triệu đồng/m2.
Đặc biệt, phân khúc chung cư nhiều năm qua khan hiếm dự án thì trong quý I/2025 đã bắt đầu xuất hiện dự án mới mang tên Destino Centro do Tập đoàn SEA Holdings phát triển, dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 2,1 ha, gồm 5 Blcok chung cư, cung cấp ra thị trường 2.038 căn hộ. Trong quý I và quý II dự án này đã bán thành công 2 Block chung cư, hiện chủ đầu tư đang phát triển xây dựng và mở bán Block thứ 3 mang tên Cielo. Với dự án này, giúp Tây Ninh đứng thứ 4 trong nguồn cung phân khúc chung cư tại các tỉnh phía Nam.
Ngoài ra, phân khúc nhà phố, biệt thự tỉnh Tây Ninh cũng đang đứng đầu các địa phương phía Nam có lượng hàng và dự án mở bán. Cụ thể, theo DKRA Group, trong quý II, toàn thị trường phía Nam có 8.799 căn nhà phố, biệt thự mở bán thì Tây Ninh chiến 91,3% tổng lượng hàng mở bán toàn phía Nam.
Bước vào quý III, thị trường này tiếp tục có những dự án mới mở bán ra thị trường, đơn cử như dự án nhà phố mang tên The Pearl Riverside với 250 căn nhà phố có diện tích 1 trệt 2 lầu. Hay như dự án đất nền mang tên Lago Centro có quy mô hơn 13 ha, cung ứng khoảng hơn 715 lô đất xây dựng nhà phố thương mại, nhà liên kế và biệt thự song lập…
Đánh giá về thị trường Tây Ninh, ông Hà Văn Thiện, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản TTA Land cho rằng động thái triển khai dự án của các tập đoàn lớn như Vingroup, Ecopark, MIK, Seaholding... đổ bộ mạnh về Tây Ninh từ đầu năm 2025 sẽ thúc đẩy thị trường nơi đây phát triển mạnh.
“Điểm khác biệt của thị trường hiện nay với những năm trước đó là quy mô dự án ngày càng lớn, từ 100 đến 200 ha. Đồng thời, các dòng sản phẩm đã phân bổ đồng đều thay vì chỉ đất nền và nhà phố như trước đây phản ánh sự chuyên nghiệp hóa và xu hướng phát triển các đô thị đồng bộ”, ông Thiện nói.
Cũng theo ông Thiện, một điểm hút của thị trường Long An đó là hiện các dự án đang phát triển hiện nay đều hướng tới khách hàng, nhất là khách hàng có nhu cầu ở thực tại địa phương. Đơn cử như dự án Destino Centro, chủ đầu tư liên tục chiết khấu giảm giá nhà nếu khách hàng có hộ khẩu tỉnh Tây Ninh hoặc khu vực Bình Chánh TP.HCM.
Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam thì cho biết, trong quý I và II, các giai dịch thành công của thị trường Tây Ninh luôn tăng, nhất là phân khúc chung cư. Lượng tìm kiếm nhà ở tại tỉnh này liên tục tăng, nhất là các dự án có nhức giá từ 30 triệu đổ lại.
"Mức độ hấp thụ cụ thể còn cần theo dõi, nhưng có thể khẳng định nhà ở Tây Ninh sẽ sôi động trong những quý tới", ông Tuấn nói.