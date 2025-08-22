Thị trường bất động sản Tây Ninh sáng cửa sau sáp nhập

Giao thông, dự ánbất động sản liên tục phát triển

Tây Ninh được biết đến là cửa ngõ nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, cũng như gắn kết giao thương với Campuchia. Trong đó, với lợi thế 3 mặt giáp TP.HCM, tuy nhiên nhiều năm qua thị trường bất động sản tại tỉnh này được cho gặp khá nhiều bất lợi trong giao thông kết nối giữa Tây Ninh và TP.HCM.

Giao dịch tại thị trường bất động sản Tây Ninh bắt đầu tăng tốc.

Tuy nhiên, điều bất lợi ấy hiện nay đã dần được gỡ vướng khi chỉ từ năm 2024 tới nay hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được tỉnh này phát triển xây dựng cũng như đưa vào hoạt động.

Đơn cử như dự án thành phần 7 của đường Vành đai 3 TP.HCM (Xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh) thuộcđịa bàn xã Mỹ Yên, xã Bến Lức, có điểm đầu tại Km85+200 (sau cầu Thầy Thuốc), điểm cuối tại Km91+568, kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 6,37 km, và đầu tư xây dựng 6 cầu, với tổng mức đầu tư 3.040 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh Tây Ninh.

Với tuyến đường này xây dựng đã giúp giải bài toán kết nối vùng giữa các tỉnh miền Tây và các tỉnh miền Đông thông qua cầu nối là tỉnh Tây Ninh và TP.HCM. Đây cũng là điểm yếu trong kết nối giữa Tây Ninh và TP.HCM mà nhiều năm qua chưa thể giải.