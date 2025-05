Thị trường bất động sản phía Nam chờ bùng nổ

Theo số liệu của Công ty cổ phần DKRA Group, kết thúc tháng 4/2025 - tháng đầu tiên của quý II, giao dịch đã tăng ở các phân khúc cốt lõi của thị trường.

Cụ thể, đối với phân khúc chung cư, có 12.498 căn hộ được mở bán, với 2.771 căn ghi nhận giao dịch thành công, tăng 2% so với tháng 3; trong đó Bình Dương là địa phương có số lượng sản phẩm mở bán cao nhất với 48,6%, TP.HCM đứng thứ hai với 47,5%. Đồng thời, mặt bằng giá bán sơ cấp tăng, ­đáng chú ý tại các đ­ịa phương sẽ sáp nhập TP.HCM là Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu, ghi nhận mức tăng phổ biến 5 - 7% so với đ­ầu năm.

Đặc biệt, tiêu thụ trong phân khúc nhà phố, biệt thự đã tăng 11,5% so với tháng trước. Theo đó, trong tháng 4 có 6.176 căn được mở bán, tăng 27% so với tháng 3, tiêu thụ đạt 1.327 căn. Giao dịch thành công chủ yếu ở các dự án đang mở bán tại Long An.