Thị trường bất động sản Long An xác lập mặt bằng giá mới

Các doanh nghiệp bất động sản tại Long An cho rằng, tiền sử dụng đất tăng là một trong những nguyên nhân khiến bất động sản tại Long An tăng giá. Đơn cử, một dự án tại Bến Lức, thời điểm năm 2020, tiền sử dụng đất phải đóng chỉ khoảng 8 triệu đồng/m2, thì nay đã lên tới 15 triệu đồng/m2, thậm chí cao hơn.

Ở một góc nhìn khác, ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Tập đoàn Trần Anh Group chỉ ra, giá bất động sản ở Long An tăng cao là do tình trạng đầu cơ thổi giá, đẩy giá. Thực tế cho thấy, mỗi khi vào đợt “sốt” giá nhà đất, thì một bộ phận người dân có xu hướng tâm lý mua nhà đất để chờ tăng giá.

Giới phân tích nhận định, với mức giá tăng nhanh như hiện nay, thị trường bất động sản Long An đứng trước nhiều mối lo. Theo ông Lê Văn Thành, Tổng giám đốc Khang Land, hạ tầng kết nối giữa TP.HCM - Long An và các tỉnh khác vẫn chưa thực sự hoàn thiện, quãng đường từ trung tâm TP.HCM tới Long An thường xuyên trong tình trạng kẹt xe. Đây cũng là một “điểm trừ” của các dự án khi mời gọi người dân TP.HCM mua nhà tại Long An để ở.

“Với mức thu nhập và nhu cầu nhà ở của người dân tại Long An, thì các dự án hiện tại chưa đáp ứng được. Cụ thể, thị trường vắng bóng dự án nhà ở giá rẻ và dự án căn hộ chung cư có giá dưới 30 triệu đồng/m2, nhưng lại quá nhiều dự án nhà phố, biệt thự. Còn với mức giá nhà ở tại các dự án mới mở bán hiện nay, người dân tại Long An không thể mua được”, ông Thành nói.

Về tổng quan, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Vietnam cho rằng, động thái triển khai dự án của loạt “ông lớn” địa ốc như Vingroup, Nam Long, Ecopark… cho thấy, thị trường Long An đang rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp địa ốc. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian để đánh giá mức độ sôi động của thị trường này, bởi hiện nay, vẫn chưa có động thái hấp thụ sản phẩm mạnh từ các nhà đầu tư.