Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Trong khi đó, TPHCM sau sáp nhập chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với 5.500 căn, tăng 261% so với cùng kỳ 2024, đánh dấu mức phục hồi cao nhất trong 3 năm qua. Động lực đến từ việc các quy định pháp lý mới bắt đầu phát huy hiệu quả, giúp nguồn cung dần cải thiện, dù vẫn phân bố chưa đồng đều. Hơn 60% lượng mở bán đến từ khu vực Bình Dương, trong khi trung tâm TPHCM vẫn khan hiếm dự án mới do tiến độ pháp lý kéo dài.

Nguồn cung mở mới của Hà Nội tập trung chủ yếu ở khu Đông và khu Tây, nổi bật là Văn Giang (Hưng Yên) - chiếm 11% tổng lượng mở bán, cùng các dự án quy mô lớn như Lumière Prime Hills, Sun Feliza Suites, Kepler Land Mỗ Lao hay Masteri Trinity Square... Khu Tây vẫn giữ vai trò đầu tàu nhờ hạ tầng hoàn thiện và quỹ đất dồi dào, chiếm khoảng 36% nguồn cung mới.

Báo cáo quý III/2025 của Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group ghi nhận, thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục sôi động với nguồn cung căn hộ mở mới đạt 8.100 căn, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn cao hơn trung bình giai đoạn 2023 - 2025.

Giá căn hộ trung bình tại cả 2 đô thị lớn tiếp tục tăng mạnh, đều trên 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tại Hà Nội, giá trung bình đạt 85,6 triệu đồng/m2, còn TPHCM (cũ) ở mức 95,4 triệu đồng/m2. Riêng các dự án mở mới trong quý III/2025 đã tiệm cận 108 - 131 triệu đồng/m2, phản ánh rõ xu hướng ở nhóm sản phẩm cao cấp.

Cơ cấu giá cho thấy hơn 50% nguồn cung mới tại cả Hà Nội lẫn TPHCM đều trên 100 triệu đồng/m2. Đặc biệt tại khu Tây Hà Nội, các dự án lần đầu mở bán có mức giá từ 104 triệu/m2. Tại TPHCM sau sáp nhập có biên độ giá rộng hơn, 30 - 200 triệu đồng/m2 nhưng các căn hộ tầm trung chủ yếu nằm ở Bình Dương, khu trung tâm vẫn ghi nhận mặt bằng giá cao nhất thị trường.

Tương tự, báo cáo thị trường của CBRE Việt Nam cho biết, dự án chung cư mới trên 100 triệu đồng một m2 xuất hiện ngày càng nhiều tại hai đô thị lớn. Tại Hà Nội, tổng nguồn cung mở bán mới đạt hơn 10.300 căn, trong đó 20% số căn có giá trên 120 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì). Đây là quý ghi nhận mức cao kỷ lục về số lượng mở bán có giá trên trăm triệu đồng một m2. Dự án giá cao liên tục ra mắt kéo mức chào bán sơ cấp tăng bình quân 16% so với quý trước và 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại TPHCM, khoảng 2.550 căn mở bán mới trong quý III/2025 nhưng chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp, giá phổ biến 60 - 120 triệu đồng/m2. Các dự án mới mở bán trong quý vừa qua tại khu vực lõi trung tâm có mức trung bình 120 - 150 triệu đồng/m2, thậm chí một số nơi vượt 230 triệu đồng. So với năm ngoái, mặt bằng giá bán chung cư mới tại TPHCM tăng khoảng 31%.

Theo báo cáo Savills Property Index (SPPI) của Savills Việt Nam, chỉ số nhà ở tại Hà Nội trong năm 2024, chỉ số này tăng trung bình 14,9 điểm/quý, cho thấy tâm lý người mua phục hồi mạnh mẽ, trùng khớp với làn sóng mở bán từ các chủ đầu tư uy tín.