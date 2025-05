Thị trường bất động sản: Cú hích đến từ thị trường cấp hai

Động lực từ hạ tầng cũng đang dịch chuyển bản đồ đầu tư bất động sản sang các thị trường cấp hai. Tại phía Nam, Long An nổi lên như một điểm sáng với hàng loạt dự án quy mô lớn như giai đoạn 1 của khu đô thị nghỉ dưỡng Eco Retreat Long An (220 ha) do Ecopark phát triển đã ra mắt vào tháng 3. Cùng thời điểm, Vingroup khởi công dự án Vinhomes Green City với tổng vốn hơn 1 tỷ USD, mở rộng không gian phát triển về phía Tây TP.HCM.

Mảng bất động sản công nghiệp, hậu cần, logistics cũng khởi sắc khi đồng loạt các tỉnh thành phố liên tiếp ghi tên.

Theo dữ liệu của Cushman & Wakefield Việt Nam, ở mảng bất động sản khu công nghiệp miền Bắc, khoảng 7.000 ha đất công nghiệp sẽ gia nhập thị trường từ năm 2025 đến năm 2027. Trong 3 tháng đầu năm 2025, tại miền Bắc đã khởi công 2 dự án khu công nghiệp (KCN), nổi bật là KCN VSIP Thái Bình (quy mô là 333,4 ha) và KCN Sông Công giai đoạn II (296,24 ha).