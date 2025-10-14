Thị trường bất động sản bước vào chu kỳ 'hồi sinh' có kiểm soát

3 kịch bản

Theo bà Trịnh Thị Kim Liên - Giám đốc Phát triển Kinh doanh sản phẩm Dat Xanh Services, thị trường bất động sản trong quý IV/2025 thanh khoản sẽ phân hóa mạnh. Những dự án chứng minh được pháp lý minh bạch, mốc tiến độ rõ ràng và hạ tầng đầu tư kết nối sẽ thu hút khách hàng tốt, phần còn lại phải cạnh tranh bằng ưu đãi và minh bạch được các rủi ro.

“Thị trường dự kiến chào đón các dự án hợp tác liên doanh, phát triển dự án kết hợp giữa chủ đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt với các doanh nghiệp muốn đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. Giá nhà ở dự kiến tiếp tục tăng ở các khu trung tâm và vùng phát triển hạ tầng tốt. Vùng ven nếu pháp lý và hạ tầng chưa đồng bộ có thể bị chững lại, thậm chí giảm thanh khoản nếu không đáp ứng được tiêu chí khách hàng”, bà Liên nói.

Đáng chú ý, thị trường bất động sản được dự báo đón nhận nguồn cung mới dồi dào từ khắp các tỉnh, thành. Sự gia tăng nguồn cung đa dạng trên khắp các vùng miền hứa hẹn một thị trường phong phú sản phẩm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người mua.