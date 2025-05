Thị trường bất động sản Bình Dương vào đợt tăng giá mới

Công ty cổ phần TT Captial cho biết, vào tháng 6 tới đây sẽ tiến hành mở bán đợt hàng tiếp theo tại dự án TT AVIO tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Một dự án nữa mang tên The Gió tại TP Dĩ An, của Tập đoàn An Gia làm đơn vị phát triển, theo thông báo dự án chuẩn bị mở bán block mới. Dự án được mở bán đợt đầu tiên vào tháng 3 với mức từ 45 tới 55 triệu đồng/m2, hiện mức giá mới đang được đưa ra khoảng 60 triệu đồng/m2. Đơn cử, căn hộ 1 phòng ngủ với diện tích 36,72 m2 thông thuỷ có giá bán hơn 2 tỷ đồng đã bao gồm thuế VAT.

Dự án được xây dựng trên diện tích 3 ha, với 3.000 căn hộ chung cư có diện tích từ 1 tới 3 phòng ngủ.

Hay như dự án La Pura tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, dự án mở bán sau thời gian khởi động xây dựng lại. Dự án có vị trí đắc địa là nằm mặt tiền đường Quốc lộ 13, nối với TP.HCM. Đợt đầu tiên dự án mở bán với mức 36 triệu đồng/m2, giá hiện nay ở mức từ 55 tới 60 triệu đồng/m2 tuỳ vào vị trí căn chưa bao gồm thuế VAT.

Đơn cử, căn hô 1 phòng ngủ có diện tích 55 m2, giá bán mà chủ đầu tư đưa ra là 2,58 tỷ đồng chưa bao gồm VAT. Loại 3 phòng ngủ diện tích 90 m2 có mức giá 5,44 tỷ đồng chưa bao gồm thuế VAT.

Một dự án nữa đang cho thấy độ tăng giá ở đợt mở bán trong tháng 5 đó là dự án The Felix do Công ty C-Holdings làm chủ đầu tư. Dự án tại TP Thuận An, với diện tích xây dựng 9.465 m2, gồm 2 block chung cư cao 40 tầng với 1.206 căn chung cư. Mức giá đợt mở bán năm 2024 ở mức 30 triệu đồng/m2, mức giá đang được bán khoảng 36 triệu đồng/m2.