Thị trường áo phông, cờ Tổ quốc ngập tràn phố Hàng Mã chào đón ngày lễ trọng đại

14/08/2025 12:12
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại đã lan tỏa khắp các tuyến phố Hà Nội.

Trên phố Hàng Mã, phường Hoàn Kiếm - "thiên đường” đồ trang trí, sắc đỏ vàng của cờ Tổ quốc, băng rôn, băng đô, áo in hình Quốc kỳ, nón sao vàng, dây treo trang trí… ngập tràn các gian hàng. Sản phẩm được sắp xếp gọn gàng, bắt mắt, sẵn sàng phục vụ người dân và du khách.

Theo khảo sát, giá các mặt hàng dao động từ 15.000 – 150.000 đồng tùy món đồ, kích thước và chất liệu. Nhãn dán hình cờ, băng đô có giá 10.000 – 25.000 đồng/sản phẩm; nhu cầu mua sắm cao hơn hẳn so với cùng thời gian này những năm trước.

Áo thun in hình lá cờ đỏ sao vàng là mặt hàng “hot” nhất hiện nay. Không chỉ đơn giản là trang phục, chiếc áo còn là biểu tượng tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc. Các thiết kế năm nay được làm gọn gàng, hiện đại, phù hợp với mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên cho tới người trung niên, cao tuổi.

Một chủ cửa hàng trên phố Hàng Mã cho biết: “Nhiều bạn trẻ chọn áo cờ đỏ sao vàng để mặc khi tham dự các sự kiện chào mừng 2/9. Dịp 80 năm mới có một lần, nên mình cũng thấy tự hào khi cửa hàng đóng góp chút gì đó vào không khí chung”.

Không khí mua sắm rộn ràng này cũng lan tỏa sang nhiều tuyến phố khác như Hàng Bông, Chả Cá, Lương Văn Can… Màu cờ đỏ sao vàng nổi bật giữa dòng người tấp nập, tạo nên bức tranh rực rỡ chào đón ngày lễ lớn.

Theo các tiểu thương, lượng hàng bán ra năm nay tăng mạnh, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước hướng về dịp kỷ niệm tròn 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9. Ngoài các sản phẩm truyền thống, những món đồ lưu niệm nhỏ gọn, dễ mang theo như huy hiệu, vòng tay, túi vải in cờ… cũng được khách hàng ưa chuộng.

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại đã lan tỏa khắp các tuyến phố cổ.
Sắc đỏ vàng phủ kín các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Cờ Tổ quốc, băng rôn, băng đô rực rỡ sắc đỏ vàng được bày bán ngập tràn cửa hàng.
Các nhãn dán hình cờ hoặc băng đô có giá khoảng 10.000 - 25.000 đồng/sản phẩm
Một trong những mặt hàng bán chạy nhất là áo thun in cờ đỏ sao vàng, được trưng bày nổi bật trên phố Hàng Mã.
Các cửa hàng trên Phố Hàng Lược, Hàng Mã ngập tràn cờ Tổ quốc và không khí lễ hội.
Các mặt hàng đang được bày bán có giá dao động từ 15.000 - 150.000 đồng tuỳ món đồ, kích thước, chất liệu.
Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, sẵn sàng cho mùa lễ hội lớn của đất nước.
Nhiều sản phẩm sáng tạo cũng xuất hiện.
Các mẫu áo, nón với lá cờ đỏ sao vàng được xếp ngay ngắn với đủ kích cỡ. 
Các mẫu băng rôn mini, áo in hình Quốc kỳ, mũ sao vàng, dây treo trang trí... sẵn sàng phục vụ cho dịp đại lễ.

