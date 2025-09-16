Thị trấn Mỹ tặng 1.500 USD cho phụ nữ mang thai, hỗ trợ tiền nuôi con trong 5 năm

Chính sách tặng tiền và trợ cấp hàng tháng để nuôi con trong 5 năm giúp giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình - Ảnh: Ryan Garza

Theo đó, mỗi phụ nữ mang thai cư trú tại địa phương sẽ nhận 1.500 USD ngay trong thai kỳ, cùng khoản trợ cấp 500 USD mỗi tháng kéo dài trong 5 năm.

Chính sách này được triển khai với mục tiêu giúp các bà mẹ trang trải chi phí mang thai và chăm sóc con nhỏ - giai đoạn được coi là ''áp lực tài chính nặng nề nhất'' của gia đình. Với khoản tiền hỗ trợ, nhiều phụ nữ có thể mua sắm đồ dùng thiết yếu cho trẻ sơ sinh, thanh toán viện phí, chi phí dinh dưỡng hoặc tạm nghỉ việc để tập trung nuôi con.

Chị Angela Sintery, một giáo viên mầm non tại Flint, cho biết khoản tiền nhận từ Rx Kids đã giúp chị mua cũi, ghế ngồi ô tô và có thể nghỉ 14 tuần để chăm sóc con gái mới chào đời. ''Khoản tiền này thực sự giảm bớt gánh nặng và cho tôi cơ hội tận hưởng trọn vẹn thời kỳ làm mẹ'' - Sintery chia sẻ.

Theo nghiên cứu từ Đại học bang Michigan, chương trình đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, giảm 14% tỷ lệ trầm cảm sau sinh ở phụ nữ, ổn định nơi ở của gia đình, không có trường hợp bị đuổi khỏi nhà sau sinh. Đồng thời tỷ lệ sinh non và trẻ nhẹ cân cũng giảm, giúp tiết kiệm hàng triệu USD chi phí điều trị sơ sinh.

Các chuyên gia y tế gọi đây là giải pháp nhân đạo bởi chính sách không chỉ cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống phúc lợi sau nhiều năm thị trấn Flint bị khủng hoảng nước sạch.

Điểm đặc biệt của chương trình phúc lợi Rx Kids là tính phổ quát: mọi phụ nữ mang thai tại Flint đều được nhận hỗ trợ, không phân biệt giàu hay nghèo. Điều này giúp loại bỏ tâm lý kỳ thị, đồng thời tạo ra sự đồng thuận xã hội.

Dù mới triển khai tại Flint, chương trình đã nhanh chóng được mở rộng sang 11 cộng đồng khác tại Michigan và dự kiến tiếp tục nhân rộng. Nhiều chuyên gia nhận định đây có thể trở thành mô hình quốc gia, bởi Mỹ hiện là một trong số ít các nước phát triển không có chính sách trợ cấp trẻ em phổ quát hay nghỉ thai sản có lương.

Bác sĩ Mona Hanna-Attisha - đồng sáng lập Rx Kids - nhấn mạnh: ''Chúng tôi không chấp nhận việc trẻ em sinh ra trong nghèo đói. Rx Kids là minh chứng rằng đầu tư vào gia đình ngay từ giai đoạn mang thai sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho cả cộng đồng''.