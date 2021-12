Thi thể nữ sinh viên trong phòng trọ và tội ác mất nhân tính của gã sát nhân bệnh hoạn

Buổi xem phòng trọ kinh hoàng

3 năm đã trôi qua, nhưng trong tiềm thức của nhiều người dân sinh sống tại con phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) vẫn không sao quên được những kí ức hãi hùng về vụ trọng án nữ sinh viên trẻ tuổi, xinh đẹp và hấp dẫn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội bị hãm hiếp, giết hại dã man trong lần đi xem phòng trọ.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 5/2018, Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) thuê phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai do anh Hoàng Như Tiến quản lý. Tuy nhiên ở không được bao lâu, Tú nói với chủ nhà trọ muốn chuyển đi nơi khác. Do vậy, anh Tiến tiếp tục đăng thông tin cho thuê phòng. Khoảng 21h ngày 3/6/2018, chị Đ.T.C.T (SN 1995, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP. Hà Nội), sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội liên hệ với anh Tiến muốn tới xem phòng. Do bận việc bên ngoài, không ở nhà, anh Tiến nhờ Tú đưa chị T đi xem phòng trọ.



Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm