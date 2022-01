Thi thể người cha bị con gái đầu độc chết được tìm thấy thế nào?

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án nữ sinh sát hại cha, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ sinh viên Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.



Linh là bị can đã giết chết cha ruột là ông Tống Hồng Đ. (54 tuổi, ngụ TP. Bà Rịa) bằng chất độc xyanua.

Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan chức năng Đáng nói, sau khi giết cha đẻ bằng thuốc độc, Linh đã giấu xác ông Đ. vô cùng tinh vi. Lực lượng chức năng cho biết, khi nghi ngờ có điều khuất tất sau lời khai quanh co của Linh. Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng công an tiến hành đào mô đất ở sau ngôi nhà lên - đây là mô đất được xây bằng gạch, đắp xi măng với dấu vết còn rất mới. Quá trình đào, lực lượng chức năng bất ngờ khi phát hiện thi thể người đàn ông bị chôn vùi sơ sài trong tư thế nằm co quắp, tay lẫn chân đều bị trói bằng sợi dây cà-vạt và băng keo.



Với các chứng cứ không thể chối cãi, khuya 20/1, nữ sinh Tống Thị Tùng Linh khai nhận mình đã sát hại cha ruột bằng chất độc xyanua rồi giấu xác.



Thi thể nạn nhân được xác định là ông Đ. - người mất tích bí ẩn kể từ khi xảy ra vụ cháy.



Xâu chuỗi các manh mối, dữ liệu thu thập tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định câu chuyện về gã thanh niên tấn công Linh và đốt nhà là hư cấu. Trong khi đó, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Đ. tử vong do trúng chất kịch độc xyanua.



Tại hiện trường, trong căn nhà của ông Đ., lực lượng công an còn phát hiện thêm 3 chai nước có mùi lạ. Ngoài ra, một bịch nylon chứa tinh thể rắn (nghi là xyanua) được phát hiện trong bịch rác để trước nhà.



Đến khuya cùng ngày, sau khi được các điều tra viên phân tích và vận động, cuối cùng Linh thừa nhận đã sát hại cha và chôn thi thể sau nhà. Còn việc đốt nhà nhằm đánh lạc hướng điều tra cũng do Linh thực hiện.



