Bộ GD&ĐT cho biết, từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển và bị huỷ kết quả.

Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống Bộ GD&ĐT từ 8h sáng nay

Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo đường link: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn