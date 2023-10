Thí sinh Vietnam Idol xuống phong độ không phanh, nhưng không bị loại

Ứng viên quán quân quá an toàn

Hà An Huy xem ra thường xuyên ở vị trí dẫn đầu bình chọn và là thí sinh giữ vững phong độ về giọng. Mặc dù cậu thường bị BGK kêu là an toàn quá do không chịu bung phá khi thể hiện ca khúc. Phải nói là cả Huy, Xuân Định và Muộii đều có khả năng sáng tác nhưng họ đều thận trọng, càng vào trong càng không hát bài của mình.

Ban giám khảo nhất là Mỹ Tâm thường xuyên nhắc nhở thí sinh phải ưu tiên những giai điệu quen thuộc để dễ tiếp cận khán giả. Sau đêm nhạc Mỹ Tâm và đêm bán kết do giám khảo trực tiếp chọn bài, các thí sinh đã có dịp thể hiện một loạt bài quen thuộc.

Nhưng có thể thấy với đa số thí sinh, chất lượng chuyên môn vẫn không có gì cải thiện. Họ vẫn giữ lối hát nhè nhẹ, đớt đớt không rõ lời và nhiều khi không rõ cả nhạc. Nên cho dù họ hát những bài rất dễ như Lời tỏ tình dễ thương (Diễm Hằng) hay tưởng như rất đúng sở trường là Chim sáo ngày xưa (Xuân Định) vẫn không bứt lên được.

Hà Minh tự làm khó mình bằng một bản phối lên tông liên tục nên phần trình diễn cũng chưa thực sự tròn trịa, tuy nhiên giúp cô khoe được giọng dầy với quãng trầm đẹp.



Bộ cánh ấn tượng của Hà Minh trong đêm bán kết.

Bài hát dành cho Thảo cũng rất phù hợp khi không đòi hỏi quãng giọng quá rộng nhưng cô vẫn tiếp tục hát chưa chuẩn cao độ và thiếu cảm xúc. Trong khi Lâm Phúc mới 18 tuổi nhưng thể hiện khá tốt những cung bậc của một bản tình ca như Trái tim em cũng biết đau.