Thí sinh Thanh Hóa có màn hô tên như... đi thi 'Thách Thức Danh Hài'

Màn hô tên "ô dề" quá lố của thí sinh Trương Thị Huyền Thương tại chung kết Hoa hậu thể thao Việt Nam

Để tạo nét cho phần trình diễn của mình, Huyền Thương cố tình hô đứt đoạn "Thanh... Thanh... Thanh... Hóa" và nâng tông giọng hơi quá đà, khiến khán giả được phen... ôm bụng cười. Vừa hô người đẹp còn thể hiện động tác giơ tay cao để thể hiện ý chí quyết tâm chiến thắng.

Dưới clip hô tên của người đẹp Thanh Hóa, rất nhiều cư dân mạng để lại bình luận chê bai lẫn bodyshaming: "Tưởng đang học giở tiếng Thái", "Mắc gì Thanh Thanh Thanh Hóa, nghe phát bực", "Trông như khỉ cũng đi thi Hoa hậu", "Thách Thức Danh Hài hay đi thi Hoa hậu?"...