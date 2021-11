Thí sinh team Rhymastic bị tố 'đạo nhái': Copy lyric, mượn fast flow

Bản rap Lucky Boy dựa trên bài hát gốc BlackJack của anh chàng gây sốt khi thu về 4 chọn cũng như "cơn mưa lời khen" đến từ giám khảo và HLV. Thậm chí, một bộ phận khán giả còn nhận xét rằng tiết mục của Dlow bùng nổ hơn cả phần thi của Lil'Wuyn.

Vừa trở thành "ngôi sao đang lên" của Rap Việt, Dlow mới đây lại bất ngờ vướng phải nghi án "đạo nhái". Theo đó, dân tình tìm ra câu rap trong phần thi của anh chàng: "Everybody rap like that. Everybody wanna make a track like that" y đúc lời trong bản rap Mumble Rapper Vs Lyricist của một rapper người nước ngoài tên Vin Jay.

Trùng hợp, cả hai đều có phần "bắn fast flow" ngay sau câu rap này.