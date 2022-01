Thí sinh team Binz là em bé hát 'Quốc Ca' cảm xúc 6 năm trước

Your browser does not support the video tag.

Kellie trình diễn "Quốc Ca" tại chương trình "Giai Điệu Tự Hào".

Cụ thể, tại chương trình Giai Điệu Tự Hào 2016, các nghệ sĩ khách mời sẽ có dịp làm mới các nhạc phẩm Cách mạng, các ca khúc đi cùng năm tháng với phong cách hoàn toàn mới.

Kellie khi đó vẫn chỉ được biết đến là nữ ca sĩ nhí Kim Anh đã được chọn để thể hiện bản Quốc Ca.