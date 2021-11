Thí sinh 'Rap Việt' 5 lần 7 lượt đạo nhái vẫn được Wowy đạp cần

Trong MV Người Giết Anh Rồi được Lập Nguyên cho lên sóng cuối năm 2020 bị netizen tố "đạo nhái" hệt concept của When The Party's Over (Billie Eilish). Màn rơi nước mắt màu đen của hiện tượng âm nhạc Hollywood cũng được Lập Nguyên "mượn tạm" ý tưởng.



Màn rơi nước mắt màu đen của Lập Nguyên trong MV bị tố đạo nhái ý tưởng của hiện tượng âm nhạc Hollywood

Sau khi gây ra phản ứng chỉ trích, cộng đồng mạng phát hiện MV này của anh đã "bốc hơi" trên nền tảng YouTube. Trên kênh YouTube của anh chàng này chỉ còn lại phiên bản MV Lyrics và teaser MV. Trong khi đó, MV chính thức có chứa hình ảnh bị tố đạo nhái đã không cánh mà bay.



Hiện tại chỉ còn lại Teaser MV và MV Lyrics của ca khúc

