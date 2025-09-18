Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

Trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025", với thử thách chụp hình mang không khí Trung thu, Top 8 thí sinh đã rất nỗ lực để bứt phá trong chặng hành trình mang tính quyết định. Các thí sinh đều muốn chứng tỏ mình và trụ lại cuộc thi, bởi trước mắt sẽ là đêm chung kết diễn ra vào tháng 10 tới.

Ở thử thách lần này, Ái Băng - thí sinh được đánh giá cao ở các tập thi trước nhờ vóc dáng, thần thái thu hút đã không thực sự thành công. Cô có tạo hình đẹp, đậm chất Á đông nhưng chưa phát huy tốt lợi thế, biểu cảm, cách tạo dạng bị đánh giá đơn điệu, thiếu tập trung.

Ái Băng vốn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng lại gây hụt hẫng khi chỉ lặp đi lặp lại một dáng duy nhất, thiếu sự sáng tạo và năng lượng thường thấy, khiến ban giám khảo phải nhiều lần nhắc nhở.