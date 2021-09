Thí sinh nhắn nhủ Việt Hương khi bị loại: 'Cô phải cố giữ cái chân ngồi đây'

Chương trình Vietnam's Got Talent trải qua 4 mùa phát sóng đã tìm kiếm được những tài năng ở nhiều lĩnh vực cho làng giải trí Việt. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít những phần thi khiến khán giả từng phải ngán ngẩm.

Mới đây, đoạn clip ghi lại màn thể hiện cùng phần "đốp chát" giám khảo của cậu bé thiếu niên - thí sinh 17 tuổi Cao Thanh Tùng đã được chia sẻ lại và thu hút sự chú ý. Theo đó Cao Thanh Tùng đã đến chương trình với tiết mục biểu diễn với hai nhạc cụ là đàn guitar và sáo.

Tuy nhiên chỉ vừa "gẩy" vài nốt nhạc, giám khảo Huy Tuấn và Chí Trung đã bấm chuông báo hiệu dừng lại. Vì cậu bé khá đam mê nên giám khảo Việt Hương đã yêu cầu tiếp tục. Nhưng khi chuyển sang phần thổi sáo, nữ danh hài đã không thể kiên nhẫn và dành cho Cao Thanh Tùng nút đỏ thứ 3.

Clip ghi lại phần thi tranh cãi của thí sinh 17 tuổi tại Vietnam's Got Talent 2016



Thí sinh 17 tuổi Cao Thanh Tùng phải nhận 3 nút đỏ từ ban giám khảo