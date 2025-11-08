Thí sinh Miss Grand Vietnam bày đủ trò lố: Từ múa lân, kéo lê trên sàn đến mang Tây Du Ký đi thi

Ngày 11/8, buổi sơ khảo của cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2025 chính thức được diễn ra. Gây sốc so với các năm trước, ngay buổi đầu tuyển chọn, BTC đã mở ra cuộc cạnh tranh cho những màn xuất hiện độc lạ của các thí sinh, y chang với bản gốc Thái Lan. Để gây ấn tượng nhất trong ngày đầu dự thi, các người đẹp đã cố gắng hoá trang, tạo đủ kiểu với nhiều kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, giới hạn giữa hài hước và lố lăng khá mỏng, nên ngay sau khi buổi sơ khảo diễn ra, nhiều fan sắc đẹp đã bùng nổ những tranh cãi.

Theo đó, trước khi bước vào hội trường chính để hô tên và giới thiệu, các thí sinh có khu vực thảm đỏ ở bên ngoài. Tại đây, các thí sinh sẽ dần xuất hiện và giao lưu với MC thảm đỏ. Lần lượt, nhiều màn lộ diện gây sốc diễn ra, một thí sinh đã mang cả đoàn lân hộ tống mình đến địa điểm diễn ra sơ khảo. Trong khi đó, một người đẹp hoá thân thành nàng tiên cá với sự bưng bê của 2 người đàn ông cởi trần.

Thí sinh Miss Grand Vietnam múa lân đến sơ khảo

Một người đẹp hoá thân thành nàng tiên cá, được hộ tống bởi 2 người đàn ông cởi trần