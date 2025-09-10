Thí sinh hoa hậu nhào lộn, đi chân đất khi diễn bikini

Best in Swimsuit (Áo tắm) là một trong những phần thi được mong chờ nhất của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Cuộc thi vốn đề cao kỹ năng trình diễn nên đây là cơ hội để nhiều thí sinh gây ấn tượng.

Phần thi Best in Swimsuit (Áo tắm) của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 đã diễn ra sáng 9/10 với sự tham gia của 77 thí sinh. Phần thi được tổ chức ở hồ bơi của một khách sạn ở Hua Hin, Thái Lan.

Trong phần thi áo tắm, 77 người đẹp diện bikini hai mảnh tông màu đỏ - xanh. Áo tắm của năm nay được đánh giá mang lại sự mới mẻ, tuy nhiên kiểu dáng và tông màu không được đánh giá cao.

Với mặt bằng hình thể đồng đều, thí sinh của cuộc thi năm nay nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi trình diễn áo tắm. Nhiều thí sinh có phần thi ấn tượng như Puerto Rico, Thái Lan, Mexico, Philippines, Tanzania, Paraguay, Indonesia, Guatemala, Venezuela, Tây Ban Nha...

Gây chú ý nhất trong phần thi này là đại diện Peru - Flavia López. Dù đang bị chấn thương đầu gối và phải băng bó nhưng Flavia López vẫn cố gắng hoàn thành phần thi của mình. Cô đi chân đất, khoe hình thể quyến rũ, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả.

Trước đó, Flavia López cũng tham gia đêm trình diễn thời trang hôm 7/10. Cô ngồi trên xe lăn, được người đẹp Indonesia hỗ trợ đẩy xe để hoàn thành phần thi. Tinh thần quyết tâm của người đẹp Peru nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả.