Thí sinh Hoa hậu Hòa bình nhào lộn khi diễn bikini

Bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Philippines 2025 đã diễn ra tối 17/8 với sự tham gia của 29 thí sinh. Trong đêm thi, thí sinh trải qua hai phần trình diễn bikini, dạ hội và trình diễn trang phục dân tộc.

Sau đêm bán kết, đoạn video ghi lại phần trình diễn bikini của người đẹp Chelsea Joy Arciaga - đại diện tỉnh Alabang - đã gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Trong video, Chelsea Joy Arciaga tự tin sải bước xuống bậc cầu thang, sau đó cô chống hai tay xuống đất và thực hiện động tác nhào lộn trước những tiếng reo hò phần khích của khán giả. Khi cùng các thí sinh ra chào khán giả, Chelsea Joy Arciaga tiếp tục thể hiện màn nhào lộn.