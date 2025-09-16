Thí sinh Hoa hậu Đại dương 2025 diện bikini, khoe body nóng bỏng

16/09/2025 07:26

Dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 gây ấn tượng với bộ ảnh bikini và dạ hội tại vịnh Vĩnh Hy.

Trước thềm chung kết diễn ra ngày 19/9 tới, dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 thực hiện bộ ảnh bikini vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa. Hai phong cách đối lập trong bộ ảnh mang đến cái nhìn trọn vẹn về nhan sắc, thần thái và cá tính đa dạng của các người đẹp.

Trong phần bikini, các thí sinh đồng loạt khoe vóc dáng trong những thiết kế với gam màu xanh dương. Mỗi thí sinh đều toát lên nét cuốn hút riêng.

Nhiều gương mặt gây ấn tượng mạnh trong bộ ảnh như Nguyễn Thị Diễm Châu (Tây Ninh) - thí sinh 31 tuổi nổi bật với vóc dáng săn chắc. Châu Tố Uyên (Khánh Hòa), cựu thủ khoa ngành Quản trị Kinh doanh Đại học Tôn Đức Thắng, gây thiện cảm với nụ cười tỏa nắng. Trong khi đó, nữ du học sinh thạo 4 ngoại ngữ Nguyễn Thanh Thảo mang đến nét đẹp thanh tú.

Ánh nắng vàng, gió biển và khung cảnh thiên nhiên trở thành phông nền tôn nét đẹp thí sinh vừa truyền tải thông điệp ý nghĩa.

Song hành với việc ghi dấu ấn qua hình ảnh, các thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như quảng bá du lịch, tuyên truyền bảo vệ môi trường tại Ninh Thuận và Khánh Hòa. Họ cũng trải qua các phần thi quan trọng như thuyết trình Tôi yêu Đại dương, phỏng vấn kín cùng hội đồng giám khảo.

