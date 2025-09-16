Thí sinh Hoa hậu Đại dương 2025 diện bikini, khoe body nóng bỏng

Trước thềm chung kết diễn ra ngày 19/9 tới, dàn thí sinh Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 thực hiện bộ ảnh bikini vịnh Vĩnh Hy, Khánh Hòa. Hai phong cách đối lập trong bộ ảnh mang đến cái nhìn trọn vẹn về nhan sắc, thần thái và cá tính đa dạng của các người đẹp.

Trong phần bikini, các thí sinh đồng loạt khoe vóc dáng trong những thiết kế với gam màu xanh dương. Mỗi thí sinh đều toát lên nét cuốn hút riêng.