Thí sinh 'Girls Planet 999' khiến Knet phải tranh cãi quyết liệt khi đảm nhận vai trò center trong 'Yes Or Yes': Đáng yêu hay... làm lố?

Vòng thi chính thức đầu tiên của "Girls Planet 999" đã bắt đầu lên sóng trong tập 3 hồi cuối tuần trước. Sau 2 cuộc đối đầu đầy căng thẳng với đề thi cover "Yes Or Yes" của TWICE và "How You Like That" của BLACKPINK, 2 nhóm chiến thắng đã được các Master chọn ra, mang đến cho từng thành viên trong nhóm một lợi thế rất lớn khi được nhân đôi số phiếu bầu trong 24 giờ cuối cùng trước khi cổng vote đóng lại.

Nếu như cả 2 nhóm trình diễn "How You Like That" của BLACKPINK đều gây thất vọng vì mắc lỗi trên sân khấu thì với 2 nhóm cover "Yes Or Yes" của TWICE, họ đã hoàn thành tốt phần thi của mình đến mức khiến ban giám khảo gặp không ít khó khăn khi chỉ có thể chọn ra duy nhất 1 nhóm chiến thắng. Dù thua cuộc trong phần thi này nhưng Team 2 vẫn nhận được rất nhiều lời khen từ các Master. Thế nhưng sau khi chương trình lên sóng, sân khấu của Team 2 lại làm dấy lên một cuộc tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng Hàn Quốc mà tâm điểm thuộc về phần thể hiện của Kim Doah.

Kim Doah là một trong số những thí sinh nổi bật nhất của "Girls Planet 999" ngay từ khi chương trình còn chưa lên sóng, bởi cô đã được nhiều người biết đến và yêu thích khi xuất hiện trên "Produce 48" và trở thành người mẫu quảng cáo cho Etude House. Với lợi thế ngoại hình cộng thêm kinh nghiệm sân khấu sẵn có từ các hoạt động quảng bá cùng FANATICS, Kim Doah được chọn làm center của Team 2. Và có thể thấy cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, được ban giám khảo khen ngợi hết lời từ khi vẫn còn luyện tập cho đến khi chính thức bước lên sân khấu, thậm chí còn được chọn là Cell thể hiện tốt nhất trong số 6 Cell tham gia trình diễn "Yes Or Yes".