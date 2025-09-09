Thị phần của Tesla tại Mỹ rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017

Đại lý của Tesla ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Vị thế thống trị của Tesla trên thị trường xe điện (EV) tại Mỹ đang suy yếu nghiêm trọng khi các hãng xe truyền thống tung ra nhiều mẫu mới và khuyến mãi hấp dẫn.

Dữ liệu mới cho thấy thị phần của Tesla trong tháng 8/2025 chỉ còn 38%, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017, khi công ty bắt đầu sản xuất đại trà mẫu Model 3.