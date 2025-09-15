'Thị Nở' Quách Phượng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, diện mạo mới gây bất ngờ

15/09/2025 10:11

Sau nhiều năm nổi tiếng, mới đây hiện tượng mạng 9X tiếp tục chia sẻ hành trình tân trang lại nhan sắc.

Mới đây trên trang cá nhân, "Thị Nở tái sinh" Quách Phượng vừa có bài đăng gây chú ý. Cô viết: "Combo nâng mũi, cắt mí, nâng vòng 1,... Hôm nay chính thức tròn 1 tháng để em có thể chia sẻ kết quả và sự hài lòng của mình. Đây cũng là sự thay đổi lớn của em. Cảm ơn đội ngũ bác sĩ đã giúp đỡ em".

Diện mạo mới sau khi "tân trang" của Quách Phượng.

Kèm theo đó, cô đã đăng tải khoảnh khắc ghi lại hành trình "dao kéo" của bản thân. Ở loạt hình mới nhất, hiện tượng mạng 9X gây ấn tượng với gương mặt sáng, sống mũi cao thanh thoát, làn da trắng sáng, đôi mắt to tròn.

Dưới phần bình luận bài đăng, rất nhiều người ngợi khen nhan sắc xinh đẹp của bà mẹ trẻ. Đáp lại những bình luận tích cực ấy, Quách Phượng "thả tim" hoặc trực tiếp gửi lời cảm ơn.

Quách Phượng thời điểm chưa can thiệp thẩm mỹ.

Cách đây 8 năm, màn vịt hóa thiên nga của Quách Phượng (SN 1995) đã gây chú ý lớn. Thời điểm ấy, Phượng tâm sự chỉ vì ngoại hình kém sắc nên bị chồng chê bai. Cuối cùng cả 2 ly hôn khi đã có với nhau một cô con gái. 

9X sau đó đã chi gần 200 triệu "đập mặt xây lại". Cụ thể, cô cải thiện hàm hô 65 triệu, hạ gò má 45 triệu, nhấn mí 3,5 triệu, nâng mũi cấu trúc 31 triệu, chân mày 2 triệu, xăm môi 2 triệu,… 

Hậu phẫu thuật, bà mẹ trẻ có cuộc sống ổn định hơn, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Tháng 11/2020, "Thị Nở tái sinh" lên xe hoa với người chồng thứ hai. Cô và ông xã quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Hiện cả 2 đã có với nhau một cậu con trai vô cùng đáng yêu.

Cô hiện có hôn nhân viên mãn.

Mới nhất, Quách Phượng còn khiến bao người ngưỡng mộ khi khoe tổ ấm mới đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là thành quả của 2 vợ chồng sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và tiết kiệm.

"1/3 chặng đường, 30 tuổi sắp có nhà để về. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con và luôn giúp đỡ để con hoàn thành căn nhà mơ ước", chia sẻ của "Thị Nở tái sinh".

