'Thị Nở' Quách Phượng tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ, diện mạo mới gây bất ngờ

Cách đây 8 năm, màn vịt hóa thiên nga của Quách Phượng (SN 1995) đã gây chú ý lớn. Thời điểm ấy, Phượng tâm sự chỉ vì ngoại hình kém sắc nên bị chồng chê bai. Cuối cùng cả 2 ly hôn khi đã có với nhau một cô con gái.

9X sau đó đã chi gần 200 triệu "đập mặt xây lại". Cụ thể, cô cải thiện hàm hô 65 triệu, hạ gò má 45 triệu, nhấn mí 3,5 triệu, nâng mũi cấu trúc 31 triệu, chân mày 2 triệu, xăm môi 2 triệu,…

Hậu phẫu thuật, bà mẹ trẻ có cuộc sống ổn định hơn, công việc kinh doanh cũng rất thuận lợi. Tháng 11/2020, "Thị Nở tái sinh" lên xe hoa với người chồng thứ hai. Cô và ông xã quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Hiện cả 2 đã có với nhau một cậu con trai vô cùng đáng yêu.