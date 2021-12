Thi hành án Hải Phòng ký hợp đồng đấu giá tài sản chưa bị kê biên(?!)

Your browser does not support the audio element.

Ông Đặng Minh Quân - Phó chánh thanh tra Bộ Tư pháp vừa ký thông báo kết luận thanh tra số 28/KL-TTR về việc chấp hành quy định pháp luật về đấu giá tài sản đối với Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn tại Hải Phòng trong việc đấu giá tài sản theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/2020 được ký kết với Cục Thi hành án dân sự Hải Phòng.

Qua thanh tra, Bộ Tư pháp phát hiện, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng (người có tài sản) đã ban hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá chưa đúng với quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản; ký hợp đồng dịch vụ đấu giá cả tài sản không bị kê biên.