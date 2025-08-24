Thí điểm vùng khí thải thấp ở TP HCM: Xe nào bị hạn chế?

Với xe máy, nếu sản xuất sau năm 2010 đến ngày 30-6-2017 áp dụng Euro 2, sản xuất sau ngày 1-7-2017 đạt Euro 3 và sản xuất từ ngày 1-7-2026 sẽ áp dụng Euro 4. Ngoài ra, chủ xe có thể đưa phương tiện đến các đại lý chính hãng để kiểm tra phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải mức nào.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, có thể dự đoán các mẫu ô tô sản xuất trước năm 2017 sẽ bị hạn chế hoặc cấm vào vùng phát thải thấp từ năm 2026. Sau năm 2032, TP HCM có thể nâng chuẩn khí thải lên, khi đó xe sản xuất trước năm 2022 hoặc thậm chí trước năm 2025, có thể bị hạn chế.