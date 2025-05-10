Thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản từ năm 2026; TP.HCM chốt 54 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Sau đây là phần tổng hợp các thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.
Thí điểm hoạt động trung tâm giao dịch bất động sản của Nhà nước từ năm 2026
Vào ngày 29/9, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.
|Việc lập sàn giao dịch tập trung được kỳ vọng sẽ giúp lành mạnh và minh bạch hoá thị trường bất động sản. Ảnh: Dũng Minh
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình này.
Theo Thứ trưởng, việc thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm đổi mới phương thức giao dịch, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mô hình này cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần công khai, minh bạch hóa thị trường bất động sản.
Dự thảo Nghị quyết hướng đến mục tiêu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện giao dịch.
Theo dự thảo, mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất sẽ được triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026 - 2027, trên phạm vi toàn quốc. Các loại bất động sản được đưa vào giao dịch tại trung tâm bao gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, cũng như quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh.
Giá bán quá cao, lượng giao dịch nhà ở chỉ tăng 1%
Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2025 (VWAS 2025), TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang đứng hạng 9 trong số 100 quốc gia cần nhiều thời gian tích lũy tài chính nhất để mua nhà. Theo đó, một hộ gia đình phải dành tới 25,8 năm thu nhập để có được nơi an cư. Trong khi trên thế giới, mức trung bình chỉ là 15 năm.
|Lượng giao dịch bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Thanh Vũ
Mức giá cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng hấp thụ trên thị trường. Ông Lực cho biết, hiện lượng giao dịch nhà ở ghi nhận mức tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả với phân khúc chung cư, sức mua cũng không còn tăng mạnh như trước.
Những nhận định này trùng khớp với thống kê gần đây của Bộ Xây dựng. Tính đến tháng 9/2025, tổng số giao dịch bất động sản trên cả nước đạt khoảng 430.769 giao dịch, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thanh khoản chỉ tập trung ở những khu vực đã phát triển hạ tầng đồng bộ. Đáng chú ý, phân khúc đất nền - loại hình từng “phát sốt” trong đầu năm nay - đã có dấu hiệu chững lại.
Nhận định về giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng, mức giá hiện chưa phản ánh đúng giá trị thực và đang vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình tại đô thị. Ngoài ra, Bộ cũng lưu ý rằng, thị trường vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm tăng giá bất động sản, gây mất cân đối cung cầu.
TP.HCM bổ sung 23 dự án được phép bán cho người nước ngoài
UBND TP.HCM vừa công bố danh mục 23 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Đây là đợt công bố thứ 3 trong năm 2025, nâng tổng số dự án được phép bán cho người nước ngoài lên 88 dự án.
|Đến nay, TP.HCM có 88 dự án mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Trong ảnh, một góc dự án Van Phuc City.
Trong số này, có tới ba dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc là Khu nhà ở Vạn Phúc 1, 2 và 3 được phép bán cho người nước ngoài, với tổng diện tích khu đất của ba dự án là 807.698 m2.
Ngoài Vạn Phúc, một số chủ đầu tư khác cũng có dự án được phê duyệt. Khu phức hợp Sóng Việt của Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát; Khu nhà ở xã Phước Kiển, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè của Công ty Cổ phần Nam Sài Gòn Residences.
Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp khu chung cư cao cấp tại địa chỉ 800 đường Đồng Văn Cống phường Cát Lái của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Bách Lộc; Dự án Lancaster Legacy của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản T.N.T Trung Thủy; dự án Masteri Thảo Điền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise…
Trước đó, hàng loạt dự án cũng được UBND TP.HCM công bố cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép mua.
Đáng chú ý, trong đợt công bố thứ hai, Công ty TNHH phát triển Phú Mỹ Hưng chiếm tới 39 dự án, tập trung tại Khu A - đô thị mới Nam TP.HCM, thuộc phường Tân Hưng và phường Tân Mỹ. Các dự án tiêu biểu như The Panorama, chung cư Riverpark Residences, Sky Garden, Scenic Valley...
Bên cạnh đó, ba dự án khác trong khu vực do Công ty cổ phần phát triển Phú Hưng Thái - liên doanh giữa Phú Mỹ Hưng và ba đối tác Nhật Bản gồm Daiwa House Group, Nomura Real Estate và Sumitomo Forestry Group - cũng nằm trong danh sách.
Một số dự án khác cũng được phép bán cho người nước ngoài có thể kể đến như: Khu chung cư cao tầng CC1 và CC5 (tên thương mại The Privé) tại phường Bình Trưng do Tập đoàn Đất Xanh phát triển.
Khu nhà ở cao tầng tại phường Hiệp Bình Phước (nay thuộc phường Hiệp Bình) do Công ty TNHH Bất động sản Ladona làm chủ đầu tư; Khu dân cư phức hợp trên đảo - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Bất động sản Bình Thiên An làm chủ đầu tư.
Các lô B1, B2, B3, B4 tại Khu nhà ở cao tầng phường Tân Phú, Quận 7 cũ do Công ty TNHH Dynamic Innovation và Phát Đạt làm chủ đầu tư; Chung cư Căn hộ City Garden do Công ty Cổ phần City Garden làm chủ đầu tư; Phân khu số 15A2 và Phân khu 15B thuộc Khu cao ốc phức hợp Phú Long làm chủ đầu tư; Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư...
TP.HCM đấu giá khu đất đắc địa tại phường Vũng Tàu, giá khởi điểm 1.064 tỷ đồng
UBND TP.HCM vừa công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư đối với khu đất 29.297 m2 và tài sản gắn liền với đất tại phường Vũng Tàu.
Khu đất tọa lạc tại phường Vũng Tàu, TP.HCM, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đo đạc với tỷ lệ 1/1000 và xác nhận ngày 22/7/2024.
|Khu đất đắc địa tại phường Vũng Tàu hiện đang được quây tôn chờ đấu giá.
Khu đất nằm ở vị trí trung tâm phường Vũng Tàu, tiếp giáp 4 tuyến đường gồm: phía Tây Bắc giáp đường Nguyễn Biểu (lộ giới 21 m); phía Đông Bắc giáp cao ốc Sơn Thịnh; phía Đông Nam giáp đường Sư Vạn Hạnh (lộ giới 13 m) và phía Tây Nam giáp đường Xuân Hương (lộ giới 14 m).
Theo thông tin được công bố, hình thức cho thuê đất là trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn liền với đất là hơn 1.064 tỷ đồng.
Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ, thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định cho thuê.
Được biết, khu đất diện tích 29.297 m2 nằm ở vị trí trung tâm khu vực Bãi Sau, phường Vũng Tàu, phía sau khách sạn 5 sao Imperial Vũng Tàu.
Khu đất này trước đây là chợ du lịch cũ, hiện nay, trên đất vẫn còn một số công trình như: nhà ban quản lý chợ, quán cà phê, nhà bán hàng...
TP.HCM chốt danh mục 54 khu đất tham gia thí điểm làm dự án nhà ở thương mại
Ngày 29/9, Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP.HCM khóa X thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP.HCM năm 2025 (đợt 1) theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội.
|Nghị quyết số 171/2024/QH15 cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận nhận quyền sử dụng với đất nông nghiệp, phi nông nghiệp trong cùng thửa để làm dự án nhà ở thương mại. Ảnh: Lê Toàn.
Một số dự án có diện tích thí điểm lớn được thông qua đợt này như: Khu nhà ở Sinh thái Phú Thịnh (410.688 m2) của Công ty cổ phần Đầu tư Elite Land; Khu nhà ở Sinh thái Phú Gia (444.484 m2) của Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Prime; Khu nhà ở Tân Phước (258.746 m2) của Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Tây Nam Land; Khu nhà ở Đảo xanh Hưng Long (766.109 m2) của Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Tây Nam Land; Khu nhà ở cao cấp Gia Phát (182.488 m2) Công ty cổ phần Thương Mại Royal City… Những dự án này nằm tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.
Còn tại khu vực TP.HCM cũ, một số dự án có diện tích lớn có thể kể đến như: Khu nhà ở thấp tầng Tâm Đại Thành Công (30.642 m2) của Công ty TNHH Bất động sản Tâm Đại Thành Công; Khu nhà ở Công ty Đô thị mới (54.139 m2) của Công ty TNHH Xây dựng Đô Thị Mới; dự án Khu dân cư Mỹ Phú (48.741 m2) của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh địa ốc Mỹ Phú…
Theo tờ trình của UBND TP.HCM, qua rà soát, trên địa bàn Thành phố có 74 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.079,41 ha đáp ứng tiêu chí, trong đó diện tích đất ở khoảng 531,94 ha, bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở; đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 47,55 ha.
Trong đó, khu vực TP.HCM có 15 khu đất với tổng diện tích khoảng 69,79 ha, với diện tích đất ở khoảng 36,09 ha, bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở; diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích là 40,42 ha.
Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 59 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.009,62 ha, trong đó diện tích đất ở khoảng 495,85 ha, bao gồm đất ở hiện hữu và đất dự kiến chuyển mục đích thành đất ở); diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích 7,13 ha.
Tuy nhiên, tại kỳ họp, HĐND TP.HCM chỉ chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất, với diện tích 655,7 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích 21,28 ha.
Đà Nẵng sẽ tiếp tục đấu giá nhiều khu đất lớn
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn 2023-2025, có 11 khu đất lớn trên địa bàn Thành phố đã đấu giá thành công, với tổng số tiền thuê đất thu được là hơn 1.869 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thành phố cũng đã hoàn thành công tác đấu giá, thực hiện các thủ tục giao đất đối với 57 lô đất ở, với tổng số tiền là 306,8 tỷ đồng.
|Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục đấu giá nhiều khu đất lớn.
Để đảm bảo tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian đến, TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất 19 khu đất lớn và 215 lô đất ở chia lô.
Dự kiến số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thu được khoảng 7.815 tỷ đồng.
Trong đó, có một số khu đất lớn Khu đất ký hiệu A1 thuộc dự án Khu tái định cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông (phường Sơn Trà); Khu đất có ký hiệu A1-1 mặt tiền đường Võ Văn Kiệt (phường An Hải).
Ngoài ra, còn có khu đất ký hiệu A1-2-1 thuộc Vệt trục đường từ cầu Sông Hàn ra biển đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải); Dự án Tổ hợp Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng và Khu Trung tâm thương mại tại khu đất ký hiệu A2-1 thuộc Khu dân cư Tuyên Sơn (phường Ngũ Hành Sơn) Dự án không gian sáng tạo và Dự án Chợ đầu mối Hòa Phước (phường Hòa Xuân).
Hà Nội mở bán nhà xã hội giá gần 30 triệu đồng/m2 tại phường Bồ Đề
Sở Xây dựng TP. Hà Nội vừa thông báo kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 khu nhà ở xã hội Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng khu vực. Chủ đầu tư là Liên danh Công ty CP Him Lam Thủ đô và Công ty CP BIC Việt Nam.
|Phối cảnh dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu.
Được biết, dự án nằm tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội (nay là phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội). Quy mô dự án hơn 6 ha, gồm 3 khối nhà cao 22 tầng (không bao gồm tầng hầm và tum thang). Cung cấp 1.951 căn nhà ở xã hội, trong đó 1.765 căn để bán (32 - 70 m2), 186 căn cho thuê mua (32 - 77 m2). Quy mô dân số 4.584 người.
Giá bán trung bình 29,4 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì), tương đương giá tiền mỗi căn từ 940 triệu đến hơn 2 tỷ đồng, tùy diện tích từng căn. Giá thuê mua trung bình gần 347.000 đồng/m2 (gồm VAT), tương đương 11 - 26,7 triệu đồng/tháng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua từ ngày 1/10/2025 đến hết ngày 4/11/2025 (không bao gồm các ngày chủ nhật). Thời gian dự kiến bàn giao căn hộ vào quý III/2027.
Quảng Ninh khởi công dự án nhà ở xã hội 850 căn hộ
Dự án Nhà ở xã hội tại quỹ đất ký hiệu OXH-01 được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư và giao cho Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư.
|Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị phường Cao Xanh và Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh.
Dự án có tổng diện tích đất sử dụng là 1,5 ha, xây dựng 1 tòa chung cư cao 19 tầng với 17 tầng khối tháp và tum kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 968 tỷ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Tòa chung cư này có 850 căn hộ bán, cho thuê mua, cho thuê với diện tích từ 50-60m2/căn.
Dự án sẽ được đưa vào hoạt động, khai thác, vận hành trong quý IV/2027. Sau khi dự án hoàn thành xây dựng, chủ đầu tư sẽ lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành, khai thác và sửa chữa, bảo trì nhằm duy trì hoạt động của toàn bộ công trình theo đúng quy định của pháp luật có liên quan.