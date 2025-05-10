Thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản từ năm 2026; TP.HCM chốt 54 khu đất thí điểm làm nhà ở thương mại

Sau đây là phần tổng hợp các thông tin bất động sản nổi bật trong tuần.

Thí điểm hoạt động trung tâm giao dịch bất động sản của Nhà nước từ năm 2026

Vào ngày 29/9, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về việc thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý.

Việc lập sàn giao dịch tập trung được kỳ vọng sẽ giúp lành mạnh và minh bạch hoá thị trường bất động sản. Ảnh: Dũng Minh

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết Bộ đã chủ trì, phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về thí điểm mô hình này.

Theo Thứ trưởng, việc thí điểm trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất nhằm đổi mới phương thức giao dịch, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, mô hình này cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần công khai, minh bạch hóa thị trường bất động sản.

Dự thảo Nghị quyết hướng đến mục tiêu phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân khi thực hiện giao dịch.

Theo dự thảo, mô hình trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất sẽ được triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026 - 2027, trên phạm vi toàn quốc. Các loại bất động sản được đưa vào giao dịch tại trung tâm bao gồm: nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai, quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án, cũng như quyền sử dụng đất ở được mã hóa, định danh.

Giá bán quá cao, lượng giao dịch nhà ở chỉ tăng 1%

Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam năm 2025 (VWAS 2025), TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho biết, hiện Việt Nam đang đứng hạng 9 trong số 100 quốc gia cần nhiều thời gian tích lũy tài chính nhất để mua nhà. Theo đó, một hộ gia đình phải dành tới 25,8 năm thu nhập để có được nơi an cư. Trong khi trên thế giới, mức trung bình chỉ là 15 năm.

Lượng giao dịch bất động sản đang có dấu hiệu chững lại. Ảnh: Thanh Vũ



Mức giá cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng hấp thụ trên thị trường. Ông Lực cho biết, hiện lượng giao dịch nhà ở ghi nhận mức tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Ngay cả với phân khúc chung cư, sức mua cũng không còn tăng mạnh như trước.

Những nhận định này trùng khớp với thống kê gần đây của Bộ Xây dựng. Tính đến tháng 9/2025, tổng số giao dịch bất động sản trên cả nước đạt khoảng 430.769 giao dịch, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thanh khoản chỉ tập trung ở những khu vực đã phát triển hạ tầng đồng bộ. Đáng chú ý, phân khúc đất nền - loại hình từng “phát sốt” trong đầu năm nay - đã có dấu hiệu chững lại.

Nhận định về giá bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng, mức giá hiện chưa phản ánh đúng giá trị thực và đang vượt quá khả năng chi trả của người dân có thu nhập trung bình tại đô thị. Ngoài ra, Bộ cũng lưu ý rằng, thị trường vẫn còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm tăng giá bất động sản, gây mất cân đối cung cầu.

TP.HCM bổ sung 23 dự án được phép bán cho người nước ngoài